Surto de gripe na Noruega? Médico do time esclarece o quadro
Jornal inglês apontou celebrações da equipe após vitória sobre o Brasil como responsável pelo surto
Antes do confronto das quartas de final contra a Inglaterra, o médico da seleção da Noruega afirmou que os atletas estão saudáveis para a partida. Jornais ingleses especularam um surto de resfriado na delegação adversária, com pelo menos dois jogadores doentes durante a estadia dos noruegueses no continente americano. Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília).
“Todos os jogadores estão saudáveis agora”, disse Ola Sand, médico da seleção, ao portal norueguês Nettavisen.
“Quase não houve coriza ou tosse, considerando que estamos convivendo de perto há quase seis semanas”, afirmou Sand.
Antes do jogo contra o Brasil, o jogador Marcus Holmgren Pedersen foi ao estádio, mas retornou ao hotel por conta do seu estado de saúde. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico da seleção, Ståle Solbakken, explicou:
“Marcus teve alguns sintomas nos últimos dias, mas piorou um pouco quando chegou ao estádio hoje. Acho que tem a ver com o conjunto, com a Copa inteira pesando nele. Ele fez duas partidas fantásticas.”
A imprensa inglesa relatou que a seleção nórdica estaria abalada por conta dos casos. O jornal Daily Mail associou às comemorações pela vitória contra o Brasil ao possível surto.
Sand rebateu as especulações com ironia: “Que bom que eles acreditam nisso. Nós temos o controle.”
EM UM SÓ LUGAR