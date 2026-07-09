Surto de gripe na Noruega? Médico do time esclarece o quadro

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O médico da seleção da Noruega desmentiu as especulações da imprensa inglesa sobre um surto de resfriado na equipe. Antes do confronto decisivo das quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra, o departamento médico garante que todos os jogadores estão saudáveis e prontos para entrar em campo. Entenda os detalhes.

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Antes do confronto das quartas de final contra a Inglaterra, o médico da seleção da Noruega afirmou que os atletas estão saudáveis para a partida. Jornais ingleses especularam um surto de resfriado na delegação adversária, com pelo menos dois jogadores doentes durante a estadia dos noruegueses no continente americano. Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília).

“Todos os jogadores estão saudáveis ​​agora”, disse Ola Sand, médico da seleção, ao portal norueguês Nettavisen.

“Quase não houve coriza ou tosse, considerando que estamos convivendo de perto há quase seis semanas”, afirmou Sand.

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Antes do jogo contra o Brasil, o jogador Marcus Holmgren Pedersen foi ao estádio, mas retornou ao hotel por conta do seu estado de saúde. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico da seleção, Ståle Solbakken, explicou:

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“Marcus teve alguns sintomas nos últimos dias, mas piorou um pouco quando chegou ao estádio hoje. Acho que tem a ver com o conjunto, com a Copa inteira pesando nele. Ele fez duas partidas fantásticas.”

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A imprensa inglesa relatou que a seleção nórdica estaria abalada por conta dos casos. O jornal Daily Mail associou às comemorações pela vitória contra o Brasil ao possível surto.

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Sand rebateu as especulações com ironia: “Que bom que eles acreditam nisso. Nós temos o controle.”

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