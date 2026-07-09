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Esporte

Surto de gripe na Noruega? Médico do time esclarece o quadro

Jornal inglês apontou celebrações da equipe após vitória sobre o Brasil como responsável pelo surto

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 11h13
Jogadores de futebol masculinos, vestindo uniformes azuis e shorts escuros, correm em campo verde com cones coloridos. As arquibancadas do estádio, com assentos rosa e cinza, aparecem ao fundo sob o sol.
Treino da seleção da Noruega antes de jogo contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo (Carmen Mandato/Getty Images)
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Antes do confronto das quartas de final contra a Inglaterra, o médico da seleção da Noruega afirmou que os atletas estão saudáveis para a partida. Jornais ingleses especularam um surto de resfriado na delegação adversária, com pelo menos dois jogadores doentes durante a estadia dos noruegueses no continente americano. Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília). 

“Todos os jogadores estão saudáveis ​​agora”, disse Ola Sand, médico da seleção, ao portal norueguês Nettavisen.

“Quase não houve coriza ou tosse, considerando que estamos convivendo de perto há quase seis semanas”, afirmou Sand.

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Antes do jogo contra o Brasil, o jogador Marcus Holmgren Pedersen foi ao estádio, mas retornou ao hotel por conta do seu estado de saúde. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico da seleção, Ståle Solbakken, explicou: 

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“Marcus teve alguns sintomas nos últimos dias, mas piorou um pouco quando chegou ao estádio hoje. Acho que tem a ver com o conjunto, com a Copa inteira pesando nele. Ele fez duas partidas fantásticas.”

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A imprensa inglesa relatou que a seleção nórdica estaria abalada por conta dos casos. O jornal Daily Mail associou às comemorações pela vitória contra o Brasil ao possível surto.

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Sand rebateu as especulações com ironia: “Que bom que eles acreditam nisso. Nós temos o controle.”

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