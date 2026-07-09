🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

França despacha Marrocos para avançar às semifinais da Copa

Mbappé perde pênalti no primeiro tempo, se recupera e marca gol depois do intervalo; Dembélé também deixa o seu

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 19h16 | Atualizado em 9 jul 2026, 19h36
Jogadores de futebol em campo verde, um de camisa branca chuta a bola, enquanto quatro de camisa vermelha e shorts verdes se posicionam ao redor
Gol de Mbappé contra Marrocos (Alex Slitz/Getty Images)
Continua após publicidade
França despacha Marrocos para avançar às semifinais da Copa Priorizar nos meus resultados Google

A França é a primeira semifinalista da Copa do Mundo. Nesta quinta, 9, a atual vice-campeã do mundo venceu o Marrocos por 2 a 0, no estádio de Boston, em jogo válido pelas quartas de final. Mbappé perdeu um pênalti na primeira etapa, mas marcou depois intervalo; Dembélé fez o segundo dos franceses. Na semifinal, os Bleus enfrentarão o vencedor de Espanha e Bélgica.

O domínio francês foi completo no primeiro tempo. Com menos de cinco minutos, Mbappé finalizou rasteiro para defesa de Bono. No escanteio depois do lance, Upamecano cabeceou à queima-roupa e forçou nova defesa do goleiro marroquino.

Aos 28 minutos, Mbappé arranca pela esquerda e sofre falta de Mazraoui dentro da área. O pênalti foi marcado, porém, o camisa 10 francês chutou fraco e parou no goleiro Bono que agarrou a bola. Mbappé reclamou da demora do árbitro argentino para autorizar a cobrança, que fez o cobrador ajeitar a bola três vezes antes do chute.

Siga

A França apostou em chutes de média e longa distância. Doué parou em Bono, e Digne no travessão.

Continua após a publicidade

Na volta do intervalo, Marrocos tentou incomodar com contra-ataques, mas logo a França retomou as rédeas da partida. Doué voltou a atacar pela esquerda, puxou para dentro e chutou. Novamente parou em Bono, que se atrapalhou em um primeiro momento, mas segurou a bola. Mbappé também teve chance, após bom giro de Olise sobre Bouaddi e um passe para o companheiro. O camisa 10 isolou, mas para seu alívio estava impedido.

Na segunda vez ele não errou. Aos 14 minutos, um bate e rebate no campo de defesa marroquino, a bola sobrou Mbappé que mesmo diante do grande zagueiro Diop, chapou aberto, tirando do bloqueio do defensor e do goleiro Bono. Foi o 20º gol do atacante em 20 jogos em Copas, apenas um atrás do recordista histórico Lionel Messi.

Continua após a publicidade

Os franceses não demoraram a ampliar. Koné achou passe para Mbappé, que deixou de calcanhar para Dembélé caminhar livre. O atual Bola de Ouro avançou livre pelo centro do campo de ataque, sem pressão dos adversários, e chutou no canto do gol, tirando do goleiro.

A primeira finalização no alvo de Marrocos aconteceu apenas aos 37 minutos do segundo tempo. Em jogada curta no escanteio, a bola chegou em Ounahi que chutou de fora da área. Maignan fez a defesa, tirando o perigo da meta francesa. Apesar da pressão nos últimos minutos, a criatividade marroquina foi insuficiente.

Continua após a publicidade

Com o mesmo placar da semifinal de 2022, a França avançou. Na semifinal o time de Didier Deschamps enfrentará o vencedor de Espanha e Bélgica, que jogam nesta sexta, 10, às 16h (horário de Brasília). A semifinal será na próxima terça, 14, às 16h.

 

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da França
Seleção de Futebol do Marrocos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).