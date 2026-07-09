França despacha Marrocos para avançar às semifinais da Copa

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A França garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo ao vencer Marrocos por 2 a 0. Com gols de Mbappé e Dembélé, os Bleus mostraram domínio e superaram a defesa marroquina, mesmo após um pênalti perdido. A atual vice-campeã agora aguarda seu próximo adversário para a disputa decisiva.

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A França é a primeira semifinalista da Copa do Mundo. Nesta quinta, 9, a atual vice-campeã do mundo venceu o Marrocos por 2 a 0, no estádio de Boston, em jogo válido pelas quartas de final. Mbappé perdeu um pênalti na primeira etapa, mas marcou depois intervalo; Dembélé fez o segundo dos franceses. Na semifinal, os Bleus enfrentarão o vencedor de Espanha e Bélgica.

O domínio francês foi completo no primeiro tempo. Com menos de cinco minutos, Mbappé finalizou rasteiro para defesa de Bono. No escanteio depois do lance, Upamecano cabeceou à queima-roupa e forçou nova defesa do goleiro marroquino.

Aos 28 minutos, Mbappé arranca pela esquerda e sofre falta de Mazraoui dentro da área. O pênalti foi marcado, porém, o camisa 10 francês chutou fraco e parou no goleiro Bono que agarrou a bola. Mbappé reclamou da demora do árbitro argentino para autorizar a cobrança, que fez o cobrador ajeitar a bola três vezes antes do chute.

A França apostou em chutes de média e longa distância. Doué parou em Bono, e Digne no travessão.

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Na volta do intervalo, Marrocos tentou incomodar com contra-ataques, mas logo a França retomou as rédeas da partida. Doué voltou a atacar pela esquerda, puxou para dentro e chutou. Novamente parou em Bono, que se atrapalhou em um primeiro momento, mas segurou a bola. Mbappé também teve chance, após bom giro de Olise sobre Bouaddi e um passe para o companheiro. O camisa 10 isolou, mas para seu alívio estava impedido.

Na segunda vez ele não errou. Aos 14 minutos, um bate e rebate no campo de defesa marroquino, a bola sobrou Mbappé que mesmo diante do grande zagueiro Diop, chapou aberto, tirando do bloqueio do defensor e do goleiro Bono. Foi o 20º gol do atacante em 20 jogos em Copas, apenas um atrás do recordista histórico Lionel Messi.

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Os franceses não demoraram a ampliar. Koné achou passe para Mbappé, que deixou de calcanhar para Dembélé caminhar livre. O atual Bola de Ouro avançou livre pelo centro do campo de ataque, sem pressão dos adversários, e chutou no canto do gol, tirando do goleiro.

A primeira finalização no alvo de Marrocos aconteceu apenas aos 37 minutos do segundo tempo. Em jogada curta no escanteio, a bola chegou em Ounahi que chutou de fora da área. Maignan fez a defesa, tirando o perigo da meta francesa. Apesar da pressão nos últimos minutos, a criatividade marroquina foi insuficiente.

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Com o mesmo placar da semifinal de 2022, a França avançou. Na semifinal o time de Didier Deschamps enfrentará o vencedor de Espanha e Bélgica, que jogam nesta sexta, 10, às 16h (horário de Brasília). A semifinal será na próxima terça, 14, às 16h.

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