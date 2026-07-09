Harry Kane x Erling Haaland: quem tem mais gols na temporada?

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Oitavas da Copa do Mundo 2026: Inglaterra x Noruega terá um embate imperdível entre Harry Kane e Erling Haaland. Análise detalhada compara os estilos e os números impressionantes de gols dos dois centroavantes na temporada 2025/26, revelando quem levou a melhor em uma disputa acirrada por artilharia. Um duelo de gigantes!

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Além de valer uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026, o duelo entre Inglaterra e Noruega neste sábado, às 18h (horário de Brasília), vai contar com um duelo particular entre dois dos centroavantes mais badalados da atualidade.

Harry Kane e Erling Haaland são duas versões quase perfeitas do centroavante moderno. De um lado, o inglês que finaliza, recua para organizar o ataque e participa da construção das jogadas. Do outro, o norueguês de muita força, velocidade e movimentos calculados para aparecer diante do gol. Na temporada europeia de 2025/26, porém, a comparação terminou sem espaço para suspense: Kane marcou mais.

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Kane encerrou a temporada pelo Bayern de Munique com 61 gols em 51 partidas por todas as competições. Na Copa do Mundo, o capitão da Inglaterra marcou outros seis gols, elevando sua marca no período para 67. A campanha pelo clube foi a mais produtiva de sua carreira e incluiu 36 gols na Bundesliga.

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Haaland marcou 38 vezes em 52 jogos pelo Manchester City na temporada 2025/26. O centroavante ainda balançou as redes sete vezes em quatro partidas no Mundial, assumindo a vice-liderança da artilharia da competição antes das quartas de final. Seu total combinado chegou, assim, a 45 gols.

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A comparação revela ainda diferenças no funcionamento dos dois jogadores. Haaland continua sendo uma máquina especializada em atacar espaços, ganhar disputas físicas e concluir jogadas com poucos toques. Kane oferece um repertório mais amplo: além de ocupar a área, costuma sair da referência, conectar o meio-campo aos pontas e abrir corredores para os companheiros. Na temporada em que viveu o melhor momento goleador da carreira, o inglês conseguiu combinar volume, regularidade e participação coletiva.

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