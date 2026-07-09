Nenê, ex-Vasco, é recebido por jogadores da França em treino da Copa

O jogador de futebol Nenê, 44 anos, visitou o treino da França, na Copa do Mundo, e foi reconhecido por boa parte dos jogadores. O ex-Vasco jogou pelo Paris Saint-Germant entre 2010 e 2013, além do AS Mônaco, entre 2007 e 2010. Mbappé recebeu o brasileiro, que conversou com o atacante Dembélé, goleiro Mike Maignan e o meia Adrien Rabiot, ex-colegas de equipe. “Você ainda está bem”, disse o camisa 10 da seleção francesa.

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Nenê explicou que conheceu o goleiro quando ele ainda era pequeno e são amigos de longa data. “Fui eu que o ajudei. Eles eram mais jovens. Mike no começo da carreira dele”, completou. O técnico da França, Didier Deschamps, também cumprimentou o brasileiro. “De férias? Trabalhando na televisão? Ainda joga no Brasil?”, disse o treinador. Nenê é meio-campista do Botafogo-PB, aos 44 anos.

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