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Esporte

Klopp relembra estratégia do Liverpool na tentativa de contratar Mbappé

Técnico alemão se reuniu com a família do atacante antes da transferência para o PSG

Por Maria Trombini 9 jul 2026, 23h42
Um homem de barba grisalha e camiseta preta sorri, apontando para a direita, com o braço sobre o ombro de Kylian Mbappé, que veste camisa azul-clara de futebol com o número 10 e também sorri, em um campo de futebol lotado
Jürgen Klopp e Kylian Mbappé após o jogo entre França e Marrocos na Copa do Mundo de 2026 (Michael Regan - FIFA/Getty Images)
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O técnico Jürgen Klopp revelou que, em 2017, quando ainda comandava o Liverpool, se encontrou com a família de Kylian Mbappé para tentar contratar o atacante, que na época defendia o Monaco. Aos 18 anos, Mbappé era um dos principais destaques do time monegasco.

Klopp afirmou que a negociação representou uma das transferências em que o Liverpool mais investiu, mas não conseguiu concretizar. Ele contou que dirigentes do clube embarcaram em um jato particular em Blackpool, na Inglaterra, com destino a Nice, na França. Os familiares de Mbappé entraram na aeronave, e a reunião aconteceu durante um voo que permaneceu circulando sobre a cidade, para evitar que o encontro fosse percebido. Durante o trajeto, Klopp e os membros do staff conversaram com a família do atacante. 

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Apesar da tentativa, Mbappé optou por se transferir para o Paris Saint-Germain após duas temporadas no time principal do Monaco. Inicialmente, o atacante foi anunciado por empréstimo, em agosto de 2017, como forma de contornar as regras do fair play financeiro da Uefa. 

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No ano seguinte, o clube francês exerceu a opção de compra e desembolsou 180 milhões de euros (cerca de R$ 674,7 milhões na cotação da época). Em 2024, o francês deixou o PSG para atuar no Real Madrid, sem custos de transferência.

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Apesar da tentativa frustrada por Mbappé, o Liverpool reforçou o ataque naquela mesma janela de transferências com a contratação de Mohamed Salah. O egípcio se tornou um dos maiores ídolos da história do clube e, recentemente, foi eleito o quarto maior jogador da história dos Reds.

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