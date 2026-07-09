Klopp relembra estratégia do Liverpool na tentativa de contratar Mbappé

O técnico Jürgen Klopp revelou que, em 2017, quando ainda comandava o Liverpool, se encontrou com a família de Kylian Mbappé para tentar contratar o atacante, que na época defendia o Monaco. Aos 18 anos, Mbappé era um dos principais destaques do time monegasco.

Klopp afirmou que a negociação representou uma das transferências em que o Liverpool mais investiu, mas não conseguiu concretizar. Ele contou que dirigentes do clube embarcaram em um jato particular em Blackpool, na Inglaterra, com destino a Nice, na França. Os familiares de Mbappé entraram na aeronave, e a reunião aconteceu durante um voo que permaneceu circulando sobre a cidade, para evitar que o encontro fosse percebido. Durante o trajeto, Klopp e os membros do staff conversaram com a família do atacante.

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Apesar da tentativa, Mbappé optou por se transferir para o Paris Saint-Germain após duas temporadas no time principal do Monaco. Inicialmente, o atacante foi anunciado por empréstimo, em agosto de 2017, como forma de contornar as regras do fair play financeiro da Uefa.

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No ano seguinte, o clube francês exerceu a opção de compra e desembolsou 180 milhões de euros (cerca de R$ 674,7 milhões na cotação da época). Em 2024, o francês deixou o PSG para atuar no Real Madrid, sem custos de transferência.

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Apesar da tentativa frustrada por Mbappé, o Liverpool reforçou o ataque naquela mesma janela de transferências com a contratação de Mohamed Salah. O egípcio se tornou um dos maiores ídolos da história do clube e, recentemente, foi eleito o quarto maior jogador da história dos Reds.

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