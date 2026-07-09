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Entenda: salário de Romário na TV Cazé é bloqueado pela Justiça

Decisão pretende garantir o pagamento de dívida antiga, de quando o ex-atacante foi sócio de uma bar no Rio de Janeiro

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 17h39
POLÊMICAS - Romário e Fernanda Gentil: comentaristas viralizam na internet
POLÊMICAS - Romário e Fernanda Gentil: comentaristas viralizam na internet (CazéTV/Reprodução)
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Entenda: salário de Romário na TV Cazé é bloqueado pela Justiça Priorizar nos meus resultados Google

Comentarista e setorista da Seleção Brasileira na Cazé TV durante a Copa do Mundo, o senador e ex-atacante Romário acompanhou de perto a rotina do time, fez comentários e análises. Em paralelo, enfrentou a polêmica de estar trabalhando fora do país durante período em que os eleitores esperavam vê-lo no Senado, em Brasília. Mas toda essa exposição pode não ter valido à pena. Romário corre o risco de não receber.  Seu salário de comentarista foi bloqueado pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca tem o objetivo de garantir a quitação de uma cobrança de 32,4 milhões de reais.

A dívida original é de 1,5 milhão de reais,  referente a recisão de um contrato em 2011, cujo valor foi acrescido de juros e multas ao longo dos anos. A credora é a empresa Koncretize Projetos e Obras Ltda., contratada para instalar elevadores para veículos no estacionamento do Café Onze Bar, no Rio de Janeiro. Quando o estabelecimento foi fechado, em 2011, houve uma subsequente disputa judicial sobre a retirada dos equipamentos. Para tentar encerrar a questão, o senador chegou a assinar um termo de confissão de dívida no valor aproximado de 1,5 milhão de reais. Mas a empresa afirma não ter recebido a quantia.

A casa ficou conhecido por misturar restaurante, bar e boate, atraindo clientes tanto pelo vínculo com o ex-atacante quanto pela decoração irreverente. As portas dos banheiros exibiam caricaturas provocativas de personalidades do futebol. Em uma delas, o ex-jogador Zico aparecia segurando um rolo de papel higiênico; em outra, o técnico Zagallo era retratado sentado em um vaso sanitário. A brincadeira deu notoriedade ao estabelecimento e também resultou em ações na Justiça.

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