Modelo impressiona ao ser comparada a Haaland, jogador da Noruega

Uma modelo viralizou após ser comparada ao Haaland, atacante da Noruega. Anastasia Kostromitina, 24 anos, recebeu comentários falando sobre a similiaridade entre os dois e passou a produzir vídeos imitando o jogador. “De primeira eu não entendi como eu parecia com ele, e fiquei um pouco magoada. Mas agora entendo que parecer com um atleta tão bom, é maravilhoso”, disse.

Nas publicações, ela refaz fotos dele em campo e momentos do jogador que viraram ‘memes’. Até a mãe de Anastasia entrou na brincadeira e comentou sobre as comparações. “Sou só eu, ou a minha filha parece aquela estrela?”, disse em um vídeo. As imagens que passam após a fala mostram como os dois têm traços extremamente parecidos.

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