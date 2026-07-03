De quem foi a ideia de unir Haaland e Vini Jr em versão de ‘As branquelas’
Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5
Um vídeo feito por inteligência artificial de Haaland, atacante da Noruega, e Vini Jr. “recriando” uma clássica cena de As Branquelas (2004) com A Thousand Miles está viralizando nas redes sociais. Ambos os jogadores comentaram na publicação original, feita pela página Stay Humble Central. “HAHAHAHA precisamos recriar isso, Vini Jr”, escreveu Haaland. O brasileiro apenas respondeu com risadas. “Gostei muito do vídeo. Ele é engraçado, fui colocado como a garota loira. Eu ri muito, ficou super engraçado”, disse o atacante do Manchester City. O vídeo já beira os 8 milhões de views.
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Até Terry Crews, ator que eternizou o momento no filme, comentou no vídeo com risadas. O meme está com mais de 70 milhões de visualizações e 7 milhões de curtidas, apenas na publicação original no Instagram. Ele foi repostado em outras redes sociais, como TikTok e X, que também constam com milhares de comentários. O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5, às 18h.
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