Justiça da Colômbia confisca mansão do lendário ex-goleiro René Higuita

Ler Resumo





O ex-goleiro René Higuita perdeu uma casa de luxo em Medellín, confiscada pela Justiça colombiana. A decisão, após 12 anos de investigação, aponta que o imóvel foi adquirido com dinheiro do Cartel de Medellín, de Pablo Escobar, antes de Higuita comprá-lo. Apesar de recorrer, o episódio reacende sua ligação com o traficante, que o tirou da Copa de 94.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O lendário ex-goleiro colombiano René Higuita, eternizado pela defesa em “escorpião” e pelo estilo ousado de jogar fora da área, perdeu uma disputa judicial que se arrastava havia mais de uma década. Um tribunal especializado da Colômbia determinou o confisco de uma casa de luxo do ex-jogador, em Medellín, ao concluir que o imóvel teve origem em recursos do Cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar. A decisão faz parte do mecanismo de extinção de domínio, que permite ao Estado incorporar bens cuja origem esteja ligada ao crime organizado, mesmo quando passaram por sucessivos proprietários.

A investigação foi aberta há 12 anos pelo Ministério Público colombiano para esclarecer a origem da propriedade, localizada em um dos bairros mais valorizados da cidade. Segundo a decisão judicial, a residência foi adquirida inicialmente com dinheiro do narcotráfico antes de ser comprada por Higuita, em 1992. A Justiça entendeu que a contaminação da origem do patrimônio é suficiente para justificar o embargo e o posterior confisco do imóvel. O ex-goleiro anunciou que recorrerá da decisão.

Embora nunca tenha sido condenado por envolvimento com o cartel de Escobar, Higuita convive há décadas com questionamentos sobre sua proximidade com o traficante. Em 1991, visitou Escobar na prisão de La Catedral e sempre admitiu a amizade entre os dois. Dois anos depois, foi preso por atuar como intermediário na negociação do resgate da filha de um empresário colombiano ligado ao narcotráfico. Ficou cerca de sete meses detido e acabou libertado, mas o episódio o tirou da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Aos 59 anos, Higuita continua sendo um dos maiores ídolos da história do futebol colombiano. Além da famosa defesa de “escorpião”, realizada em um amistoso contra a Inglaterra em Wembley, revolucionou a posição de goleiro ao atuar como um líbero e marcou mais de 40 gols na carreira, tornando-se um dos arqueiros mais goleadores da história do futebol.

Continua após a publicidade

Entenda a defesa escorpião de Higuita

Continua após a publicidade

Uma das jogadas mais famosas da história do futebol e transformou René Higuita em um ícone mundial aconteceu em 6 de setembro de 1995, em um amistoso entre Colômbia e Inglaterra, no antigo estádio de Wembley. Após o adversário dar um chute alto em direção ao gol colombiano, Higuita deixou a bola passar sobre sua cabeça, mergulhou para a frente e, com o corpo quase paralelo ao chão, levantou as duas pernas para trás, acertando a bola com os calcanhares. O movimento lembrava o ataque de um escorpião com o ferrão, daí o nome da jogada. veja no vídeo histórico abaixo:

Continua após a publicidade