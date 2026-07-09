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Esporte

Haaland vira viking em homenagem criada pelo Google: entenda a surpresa

Usuários encontram uma animação ao pesquisar o nome do atacante norueguês

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 14h34
Página de resultados do Google para Erling Haaland, mostrando fotos do jogador, estatísticas da Copa do Mundo, notícias e vídeos sobre ele
Homenagem do Google ao atacante norueguês Erling Haaland (Google/Divulgação)
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Haaland vira viking em homenagem criada pelo Google: entenda a surpresa Priorizar nos meus resultados Google

O atacante Erling Haaland entrou em alta no Google Trends nesta quinta-feira, 9, após a página de resultados do Google fazer uma ação especial com o norueguês. Quem pesquisa pelo nome do jogador encontra um botão especial que ativa uma pequena frota de vikings, remando pela parte inferior da tela ao ritmo de batidas de tambor. Novos cliques aceleram a cadência da animação.

A brincadeira é um easter egg, nome dado às surpresas escondidas em sites, programas e jogos. Neste caso, o recurso explora a associação entre Haaland, a Noruega e o imaginário viking. A homenagem vem após Haaland se tornar uma das figuras centrais da Copa do Mundo de 2026. O atacante marcou duas vezes na vitória da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final, resultado que intensificou ainda mais o interesse mundial em torno de seu nome.

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A homenagem para o norueguês também chama atenção pela exclusividade, já que não são encontradas animações semelhantes nas buscas por outras estrelas como Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Harry Kane. Outros jogadores da própria seleção da Noruega também ficaram fora da homenagem.

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Até o momento, o Google não explicou oficialmente por que escolheu Haaland nem informou por quanto tempo a ação ficará disponível. Também não está claro se o recurso funciona de maneira idêntica em todos os países, aparelhos e versões do buscador. A surpresa foi observada tanto no site quanto no aplicativo para celulares, embora a exibição possa variar conforme a localização do usuário.

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Erling Haaland entra em campo novamente no sábado, 11, às 18h (horário de Brasília), quando a Noruega enfrenta a Inglaterra em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

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