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Esporte

Mbappé x Hakimi: confira as escalações de França x Marrocos

Seleções disputam quartas de final da Copa do Mundo nesta quinta, 9, às 17h, no estádio de Boston

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 15h46
UNITED STATES- JULY 06: (EDITOR’S NOTE: This image, created on July 6, is a digital cutout composite of image numbers 2281145336, 2281145372, 2281145152, 2280418836, 2280419229 and 2280419148.) In this photo illustration, (L-R) Kylian Mbappe, Ousmane Dembele and Michael Olise of France and Achraf Hakimi, Brahim Diaz and Yassine Bounou of Morocco ahead of the FIFA World Cup 2026 Quarter-Final match between France and Morocco on July 06, 2026 in the United States. The match will be played at Boston Stadium on July 09, 2026. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
França x Marrocos - quartas de final da Copa do Mundo 2026 (FIFA/FIFA/Getty Images)
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França e Marrocos se enfrentam nesta quinta, 9, às 17h (horário de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Boston é uma reedição da semifinal de 2022 com pano de fundo histórico entre os países. Dentro de campo, 

Uma das favoritas ao título, a França tem 100% de aproveitamento na Copa até aqui. Classificou-se em primeiro lugar no grupo I, com vitórias sobre Senegal, Iraque e Noruega. Na fase de 16 avos de final, superou a Suécia por 3 a 0. Nas oitavas de final, conquistou uma vitória mínima por 1 a 0 sobre o Paraguai.

Surpresa no Mundial de 2022, Marrocos chegou com reputação encorpada pela campanha semifinalista e o título da Copa Africana de Nações. No grupo C, empatou com o Brasil, e venceu a Escócia e o Haiti.

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Além da rivalidade dentro de campo, os países têm forte relação histórica. De 1912 a 1956, o Marrocos foi protetorado da França. Apesar de não ter sido considerado uma colônia francesa, o país africano foi tratado como tal pelos europeus. 

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Um movimento contemporâneo é o migratório. A França tem a maior comunidade de imigrantes marroquinos no mundo, e tem reflexos diretos no confronto entre as seleções. Cinco jogadores nascidos em território francês defendem a seleção africana, de origem da família.

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Um deles é Ayyoub Bouaddi, jogador de 18 anos da seleção marroquina, nascido em Senlis, na França. O meio-campista jogou pelo país europeu nas categorias de base, foi capitão da equipe, mas optou por defender a seleção africana no profissional.

As duas seleções têm desfalques. A França segue sem Aurelien Tchouameni com uma lesão no músculo adutor, que o tirou das oitavas de final contra o Paraguai. Do lado marroquino, o atacante Ismael Saibari que saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Canadá, nas oitavas de final. 

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Confira as escalações de França x Marrocos:

França: Mike Maignan, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise e Désiré Doué. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Bono, Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Anass Salah Eddine, Ayyoub Bouaddi, Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui e Brahim Díaz. Técnico: Mohamed Ouahbi.

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