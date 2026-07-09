A chance de Raphael Claus voltar a apitar jogos da Copa após ser chamado de ‘suspeito’ por Trump

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O futuro de Raphael Claus na Copa do Mundo está incerto. Um cartão vermelho polêmico, questionado por Donald Trump e anulado, gera dúvidas sobre sua escalação em jogos decisivos, apesar da defesa pública de FIFA e CBF. Entenda a repercussão e o que pode afetar sua carreira.

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O árbitro Raphael Claus pode ter dificuldades de voltar a apitar um jogo da Copa do Mundo, depois do cartão vermelho, questionado pelo presidente Donald Trump, e anulado depois de encerrado o jogo em questão. Embora a FIFA e a CBF tenham defendido publicamente o brasileiro, a leitura nos bastidores e de especialistas é que a entidade máxima do futebol pode não evitar seu nome em partidas decisivas, de maior visibilidade e tensão política. A sua atuação poderia contaminar os jogos finais e tensos de um torneio importante.

A polêmica começou depois da expulsão do atacante americano Folarin Balogun, no duelo entre Estados Unidos e Bósnia-Herzegovina, em 1º de julho. Claus aplicou o cartão vermelho após revisão do VAR, em lance no qual a chuteira do jogador atingiu o tornozelo de Tarik Muharemovic. Donald Turmp criticou publicamente o árbitro brasileiro, disse ter pedido à FIFA a revisão da decisão e chamou Claus de “suspeito”, sem apresentar provas. A suspensão automática de Balogun acabou sendo revertida, e ele pôde atuar contra a Bélgica.

A FIFA reagiu em defesa do árbitro. Em nota, classificou Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e integrante do “Team One”, grupo de elite da entidade na Copa. Pierluigi Collina, chefe da comissão de arbitragem da FIFA, também saiu em sua defesa e afirmou que Claus é “experiente e altamente respeitado”. A CBF seguiu a mesma linha e declarou que o brasileiro é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros da atualidade.

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Quem é Claus

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Raphael Claus, de 46 anos, nasceu em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Árbitro do quadro da CBF e da Federação Paulista de Futebol, integra a lista da FIFA desde 2015. Apitou a Copa do Mundo de 2022, a Copa América de 2021 e a final da Copa América de 2024. Também tem longa experiência no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores e em competições da Conmebol. No cadastro da CBF, aparece como árbitro FIFA-PRO. Seu currículo é impecável.

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