Conmebol confirma River na final da Libertadores e frustra Grêmio

O Conmebol confirmou a presença do River Plate na final da Copa Libertadores, rejeitando um pedido do Grêmio que resultaria na eliminação da equipe argentina. O River vai decidir o torneio contra o arquirrival Boca Juniors.

O time brasileiro pedia a reversão dos pontos da segunda partida da semifinal por infração grave do adversário. Na partida em Porto Alegre, o técnico argentino Marcelo Gallardo, que estava suspenso, ficou em um camarote do estádio e manteve comunicação direta com o banco do River por meio de um rádio, além de ir aos vestiários no intervalo do jogo. O River venceu por 2 a 1 e avançou para a decisão.

O Tribunal Disciplinar da Conmebol não puniu o time argentino, mas voltou a suspender Gallardo. O técnico recebeu quatro jogos de punição e sequer poderá entrar em La Bombonera na primeira partida da decisão. Ele também foi multado em 50 mil dólares.

A entidade também confirmou que a final será realizada nos dias 10 e 24 de novembro, dois sábados. A mudança de data – normalmente as decisões do torneio são às quartas – foi feita para não coincidir com a cúpula do G20, que acontece em Buenos Aires no fim do mês.

Reação gremista

O Grêmio reagiu com indignação à decisão da Conmebol. “É uma decisão que desmoraliza e desacredita por inteiro o futebol sul-americano. É praticamente incentivar processo de consumar a falcatrua”, disse o presidente do clube, Romildo Bolzan Junior, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ele vai se reunir com o departamento jurídico do clube para analisar se é válido entrar com recurso. Mas já diz que nem isso vai mudar o resultado. “Vamos examinar o recurso, ver se cabe e até onde podemos ir. O jogo vai ser jogado. E jogo jogado é resultado posto. Podemos recorrer por dignidade, mas a final (da Libertadores) vai ser jogada”, afirmou Romildo Bolzan Junior.

(Com Estadão Conteúdo)