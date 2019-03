O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira, 11, seu novo uniforme alternativo para a disputa da Copa Libertadores. O modelo produzido pela Puma comemora os 20 anos do título da Libertadores de 1999 e é azul, inspirado no modelo usado pelo goleiro Marcos, herói daquela conquista. Um kit especial e limitado a 1999 unidades custará 799 reais. Já a réplica de torcedor estará disponível por R$ 249,90 do tamanho P ao 3GG adulto

O kit especial vem com camisa autografada pelas mãos do próprio Marcos, além de um texto do jornalista Mauro Beting e gravuras do artista gráfico palmeirense Rodrigo Branco. Suas vendas começam a partir de terça-feira, 12, nos canais Puma e Palmeiras Store. Um dia depois, ficarão disponíveis também nas lojas Centauro, Bayard e Netshoes. Já as réplicas chegam às lojas a partir de 7 de abril.

“Olhar para o futuro reverenciando seu passado de glórias é um traço cultural do Palmeiras e de sua torcida. Dentre tantas conquistas, a Libertadores de 1999 tem grande relevância. As imagens do Marcos comemorando, correndo de braços abertos, visitam a memória do palmeirense reiteradamente”, afirmou o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

A estreia do uniforme acontece na terça-feira, 12, na partida contra o Melgar, do Peru, pela Copa Libertadores, no Allianz Parque.