Barcelona negocia com Bayern de Munique o empréstimo de Philippe Coutinho

O Bayern de Munique entrou em acordo com o Barcelona nesta sexta-feira, 16, para contratar o brasileiro Philippe Coutinho por empréstimo de um ano, segundo informações do jornal catalão Mundo Deportivo. O meia de 27 anos era especulado no Paris Saint-Germain, como moeda de troca para retorno de Neymar ao time catalão. Coutinho nem participou da estreia do Barça no Campeonato Espanhol contra o Athletic Bilbao.

Em janeiro de 2018, Coutinho custou aos cofres do Barcelona 160 milhões de euros (cerca de 700 milhões de reais) – a quarta transferência mais cara do futebol – para tirar Coutinho do Liverpool, em janeiro de 2018. O brasileiro, no entanto, não convenceu e conviveu com várias críticas nas últimas duas temporadas, se tornando figura frequente no banco de reservas da equipe. Em 54 jogos na última temporada, o meia anotou apenas 11 gols.

Coutinho from the stands watching Barça's match. Looking pretty sad 😟 pic.twitter.com/jIfjSBUUFR — BT Media (@BTClips) August 16, 2019

Philippe Coutinho foi um dos convocados por Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 de setembro, nos Estados Unidos. O treinador da seleção aproveitou a ocasião para elogiar o meia. “O Coutinho é um grande jogador. Foi o melhor em nossos dois primeiros jogos na Copa América. Espero que ele retome o padrão Liverpool, mas é normal ter oscilações quando se troca de clube”, disse Tite.

O brasileiro será peça importante do Bayern, pois a equipe precisava de um novo meia para suprir a saída do colombiano James Rodríguez, que retornou ao Real Madrid depois de duas temporadas de empréstimo. Coutinho estava fora dos planos do Barcelona, que se reforçou com o holandês Frenkie de Jong, do Ajax.