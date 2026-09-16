Botafogo acerta contrato e Tite é apresentado como novo treinador
Busca por técnico chega ao fim com anúncio do clube carioca
O Botafogo anunciou nesta quarta-feira, 14, a contratação de Tite como treinador até o fim de 2028. O contrato começou a ser discutido na última segunda-feira, 12, se intensificou na terça e chegou ao ponto final nesta quarta. Tite saiu do Cruzeiro em março, último lugar em que atuou.
O futuro treinador já aparece em campo no próximo sábado, 19, durante o embate entre Botafogo e Mirassol, pela terceira rodada do Brasileirão. O clube planejava, inicialmente, manter o técnico interino, Rodrigo Bellão, até o final da temporada. Mesmo assim, os resultados insatisfatórios falaram mais alto e levaram o clube à busca por um novo indivíduo que conseguisse ocupar o cargo.
A última passagem de Tite pelos gramados, com o Cruzeiro, foi marcada por 17 partidas, oito vitórias, três empates e seis derrotas. O Botafogo já havia sondado Tite em 2025, quando o diretor da SAF, John Textor, tentou convencê-lo a entrar para o Glorioso. À época, os contratos tinham evoluído, mas motivos pessoais do técnico levaram ao fim da parceria, antes de seu início.
Já passaram pelo clube carioca o treinador português Franclim Carvalho e o argentino Martín Anselmi, além de Davide Ancelotti e Rodrigo Bellão. O clube vai à campo nesta quarta-feira, 16, às 19h30, contra o Grêmio no estádio Nilton Santos pelo Brasileirão.