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Esporte

Botafogo acerta contrato e Tite é apresentado como novo treinador

Busca por técnico chega ao fim com anúncio do clube carioca

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 15h12 | Atualizado em 16 set 2026, 17h30
Tite, técnico de futebol, com camisa social azul-clara e calça escura, gesticula com as mãos abertas, expressão séria, em campo de futebol com torcida desfocada ao fundo
Última atuação do técnico foi no Cruzeiro (Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Botafogo acerta contrato e Tite é apresentado como novo treinador Priorizar nos meus resultados Google

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira, 14, a contratação de Tite como treinador até o fim de 2028. O contrato começou a ser discutido na última segunda-feira, 12, se intensificou na terça e chegou ao ponto final nesta quarta. Tite saiu do Cruzeiro em março, último lugar em que atuou. 

O futuro treinador já aparece em campo no próximo sábado, 19, durante o embate entre Botafogo e Mirassol, pela terceira rodada do Brasileirão. O clube planejava, inicialmente, manter o técnico interino, Rodrigo Bellão, até o final da temporada. Mesmo assim, os resultados insatisfatórios falaram mais alto e levaram o clube à busca por um novo indivíduo que conseguisse ocupar o cargo. 

A última passagem de Tite pelos gramados, com o Cruzeiro, foi marcada por 17 partidas, oito vitórias, três empates e seis derrotas. O Botafogo já havia sondado Tite em 2025, quando o diretor da SAF, John Textor, tentou convencê-lo a entrar para o Glorioso. À época, os contratos tinham evoluído, mas motivos pessoais do técnico levaram ao fim da parceria, antes de seu início. 

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Já passaram pelo clube carioca o treinador português Franclim Carvalho e o argentino Martín Anselmi, além de Davide Ancelotti e Rodrigo Bellão. O clube vai à campo nesta quarta-feira, 16, às 19h30, contra o Grêmio no estádio Nilton Santos pelo Brasileirão. 

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TAGS:
Botafogo
Esporte
Futebol
Tite (técnico)
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