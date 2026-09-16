Copa do Mundo Feminina Sub-20: Brasil vence EUA nos pênaltis nas oitavas

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A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 eliminou os Estados Unidos nos pênaltis (5 a 4) após empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, garantindo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo na Polônia. A goleira Thaís Lima foi decisiva, defendendo uma cobrança. A equipe aguarda o adversário do confronto entre Espanha e Portugal.

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A seleção brasileira venceu os Estados Unidos nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20, sediada na Polônia. O tempo regulamentar e prorrogação no estádio de Katowice terminaram em 1 a 1 com gol de Sofia e McCammon. Nas penalidades, a goleira Thaís Lima defendeu uma cobrança e garantiu a vitória das “Canarinhas” por 5 a 4 e a classificação para as quartas de final. Na próxima fase, a equipe enfrenta o vencedor do confronto entre Espanha e Portugal.

O Brasil chegou para o confronto contra os EUA com 100% de aproveitamento na fase de grupos, com vitórias sobre a Tanzânia, Canadá e Inglaterra. A equipe da técnica Camilla Orlando se classificou para o mata-mata na primeira colocação do grupo B e cruzou com os EUA, terceiro lugar do grupo D.

Como nas partidas anteriores, a seleção teve dificuldades na troca de passes no primeiro tempo de jogo sem ameaçar a goleira Caroline Birkel. As americanas também não tiveram chances claras, mas controlaram as ações da partida com mais posse de bola e domínio do meio-campo.

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O Brasil apostou em bolas longas e rebotes, tomando decisões precipitadas na armação das jogadas ofensivas. Depois dos 30 minutos, se colocou no campo de ataque através de cruzamentos e pressionando a saída de bola das adversárias, porém, sem bom aproveitamento das chances.

Os gols saíram na volta do intervalo. Em uma cobrança curta de escanteio aos 13 minutos, Clarinha cruzou para a pequena área, onde a zagueira Sofia, mesmo desequilibrada, cabeceou. A bola ainda bateu na trave, tirando a goleira Birkel e morreu no fundo da rede.

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No entanto, durou pouco a vantagem brasileira. Aos 17 minutos, McCammon aproveitou uma sobra na entrada da área depois de um bate e rebate, a bola ainda desviou em Thay, tirando a goleira Thaís Lima, e foi para o fundo da rede.

O Brasil seguiu sem criatividade para chegar ao ataque, tendo as melhores chances de fora da área com chutes de Gisele e Emilly. Os EUA ameaçaram mais em uma saída de bola errada das brasileiras que terminou com cabeçada de Alex Buck na trave e defesa da goleira na sequência. O jogo então se arrastou com o placar de 1 a 1, indo para a prorrogação, também pouco inspirada e sem gols, e depois para a decisão por pênaltis.

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Logo na primeira cobrança, a goleira Thaís Lima defendeu o chute de Adames. Com bastante maturidade e frieza, Brendha, Gisele, Emilly, Aninha e Bianca converteram suas penalidades; do lado dos EUA McCammon, Nguyen, Joseph e Alvarez mandaram para o fundo da rede. Por 5 a 4, a seleção brasileira eliminou as tricampeãs do torneio.

Nas quartas de final, o Brasil enfrentará o vencedor de Portugal e Espanha, neste sábado, 19, às 13h30 (horário de Brasília), na Arena Sosnowiec.