Tchau, EUA! Brasil supera rival histórico e avança no Mundial sub-20

A Seleção Brasileira sub-20 eliminou os Estados Unidos nos pênaltis nesta quarta-feira (16), avançou às quartas de final da Copa do Mundo Feminina da categoria e agora aguarda a definição do próximo adversário. Em um duelo contra uma das escolas mais tradicionais do futebol feminino mundial, a Amarelinha também deixou pelo caminho uma rival histórica, seja na base ou no profissional.

No tempo regulamentar, o jogo ficou em 1 a 1, com a zagueira Sofia Couto abrindo o marcador para o Brasil aos 13 do segundo tempo e as norte-americanas empatando com McCammon aos 17. A Seleção converteu todas as penalidades e a goleira Thaís Lima fez uma defesa, garantindo a classificação brasileira.

Sofia Couto abre o placar e Thaís Lima se destaca nos pênaltis

Thaís Lima tem 18 anos, joga no Benfica, de Portugal, e escolheu jogar pelo Brasil. Ela tem pai brasileiro e mãe angolana com cidadania portuguesa e chegou a atuar por Portugal nas categorias de base, do sub-15 ao sub-19, mas decidiu defender a Seleção Brasileira e desde 2025 vem recebendo oportunidades com Arthur Elias na seleção principal.

Sofia Couto, um dos destaques do jogo e autora do gol de cabeça, é formada na base do Flamengo e está no profissional do clube. A zagueira começou no futsal, fez a transição para o campo aos 14 anos e foi presença constante nas categorias de base da Seleção.

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Brasil segue sem perder no Mundial sub-20

A campanha brasileira até o momento não tem derrotas, com vitórias diante da Tanzânia (4 a 1), do Canadá (3 a 0) e da Inglaterra (2 a 1), além do empate contra os EUA. Agora, a equipe comandada pela treinadora Camilla Orlando tenta superar suas melhores campanhas na Copa do Mundo sub-20: foi terceiro lugar em 2006 e 2022.

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