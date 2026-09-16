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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Tchau, EUA! Brasil supera rival histórico e avança no Mundial sub-20

Thaís Lima brilhou, Brasil venceu por 5 a 4 e está nas quartas do torneio, que acontece na Polônia

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 14h55 | Atualizado em 16 set 2026, 19h02
Goleira de pele escura, vestindo uniforme verde e luvas claras, salta horizontalmente para defender uma bola de futebol branca com detalhes pretos e rosa, que se aproxima do gol. A rede do gol é visível ao fundo, com faixas publicitárias vermelhas e brancas. A grama verde do campo de futebol está em primeiro plano
Goleira Thais Lima teve excelente atuação no tempo normal e pegou primeira cobrança dos EUA na decisão dos pênaltis Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images (Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images/Divulgação)
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Tchau, EUA! Brasil supera rival histórico e avança no Mundial sub-20 Priorizar nos meus resultados Google

A Seleção Brasileira sub-20 eliminou os Estados Unidos nos pênaltis nesta quarta-feira (16), avançou às quartas de final da Copa do Mundo Feminina da categoria e agora aguarda a definição do próximo adversário. Em um duelo contra uma das escolas mais tradicionais do futebol feminino mundial, a Amarelinha também deixou pelo caminho uma rival histórica, seja na base ou no profissional.

No tempo regulamentar, o jogo ficou em 1 a 1, com a zagueira Sofia Couto abrindo o marcador para o Brasil aos 13 do segundo tempo e as norte-americanas empatando com McCammon aos 17. A Seleção converteu todas as penalidades e a goleira Thaís Lima fez uma defesa, garantindo a classificação brasileira.

Sofia Couto abre o placar e Thaís Lima se destaca nos pênaltis

Thaís Lima tem 18 anos, joga no Benfica, de Portugal, e escolheu jogar pelo Brasil. Ela tem pai brasileiro e mãe angolana com cidadania portuguesa e chegou a atuar por Portugal nas categorias de base, do sub-15 ao sub-19, mas decidiu defender a Seleção Brasileira e desde 2025 vem recebendo oportunidades com Arthur Elias na seleção principal.

Sofia Couto, um dos destaques do jogo e autora do gol de cabeça, é formada na base do Flamengo e está no profissional do clube. A zagueira começou no futsal, fez a transição para o campo aos 14 anos e foi presença constante nas categorias de base da Seleção.

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Três jogadoras de futebol com uniformes amarelos e azuis, e uma com uniforme preto, correm em campo verde. Duas jogadoras de amarelo celebram, uma com os braços abertos e outra sorrindo. Ao fundo, arquibancadas amarelas e pretas com alguns torcedores
Zagueira Sofia abriu o placar para o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20
Créditos: Luciana Vermell/CBF (Luciana Vermell/CBF/Divulgação)

Brasil segue sem perder no Mundial sub-20

A campanha brasileira até o momento não tem derrotas, com vitórias diante da Tanzânia (4 a 1), do Canadá (3 a 0) e da Inglaterra (2 a 1), além do empate contra os EUA. Agora, a equipe comandada pela treinadora Camilla Orlando tenta superar suas melhores campanhas na Copa do Mundo sub-20: foi terceiro lugar em 2006 e 2022.

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Time de futebol feminino do Brasil posa para foto no campo, com dez jogadoras de camisa amarela e calção azul, e uma goleira de camisa verde. A jogadora central da frente segura um flâmula azul da CBF. O estádio tem arquibancadas amarelas e verdes ao fundo
Seleção Brasileira vence os EUA nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20
Créditos: Luciana Vermell/CBF (Luciana Vermell/CBF/Divulgação)

 

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Futebol Feminino
seleção brasileira
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