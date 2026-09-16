🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e escalações

Com 100% de aproveitamento, time catalão recebe o recém-promovido Racing nesta quarta, 16, por LaLiga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 12h18
BARCELONA, SPAIN - MARCH 03: General view inside the stadium prior to the Copa del Rey semi-final second leg match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Camp Nou on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Camp Nou, em Barcelona (Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Barcelona e Racing Santander se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela sexta rodada de LaLiga. O time de Hansi Flick entra em campo na liderança e defendendo a única campanha perfeita da competição até aqui.

O Barcelona soma 15 pontos em cinco partidas e começou a temporada em ritmo acelerado: são 21 gols marcados e apenas quatro sofridos. Na rodada passada, os catalães venceram o Levante por 4 a 2 fora de casa e mantiveram os 100% de aproveitamento. Raphinha e Lamine Yamal aparecem como os principais goleadores da equipe no campeonato, cada um com seis gols.

Com outro compromisso pelo Espanhol já no sábado, diante do Sevilla, Flick deve aproveitar o encontro desta quarta para promover mudanças na equipe. Jules Koundé, João Cancelo, Dani Olmo e Karim Adeyemi estão entre os jogadores cotados para ganhar espaço no time titular, enquanto Pedri, Raphinha e Lamine Yamal seguem como referências da formação catalã.

Siga

O Racing, de volta à elite espanhola, chega ao Camp Nou ocupando a décima posição, com sete pontos conquistados em cinco rodadas. A equipe de José Alberto López marcou nove gols no período, cinco deles de Yassir Zabiri, uma das revelações deste início de campeonato.

Continua após a publicidade

Para enfrentar o líder, José Alberto terá de administrar desfalques. Simon Eriksson e Andrés Martín estão lesionados, enquanto André Almeida cumpre suspensão. 

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Barcelona e Racing Santander?

Barcelona e Racing Santander jogam nesta quarta-feira, 16, às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV

Prováveis escalações:

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Adeyemi. Técnico: Hansi Flick.

Racing Santander: Agirrezabala; Facu, Manu Hernando, Pedro Felipe e Salinas; Íñigo Sainz-Maza, Iván Martín e Maguette; Iker Luque, Íñigo Vicente e Zabiri. Técnico: José Alberto López.

Continua após a publicidade

Arbitragem:

  • Árbitro: José Luis Munuera Montero;
  • Assistentes: Adrián Díaz González e Antonio Martínez Moreno;
  • Quarto árbitro: Federico Javier Sáiz Villares;
  • VAR: Carlos del Cerro Grande;
  • AVAR: Lluís Bestard Servera.
Publicidade
TAGS:
FC Barcelona
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).