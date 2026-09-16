Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e escalações
Com 100% de aproveitamento, time catalão recebe o recém-promovido Racing nesta quarta, 16, por LaLiga
Barcelona e Racing Santander se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela sexta rodada de LaLiga. O time de Hansi Flick entra em campo na liderança e defendendo a única campanha perfeita da competição até aqui.
O Barcelona soma 15 pontos em cinco partidas e começou a temporada em ritmo acelerado: são 21 gols marcados e apenas quatro sofridos. Na rodada passada, os catalães venceram o Levante por 4 a 2 fora de casa e mantiveram os 100% de aproveitamento. Raphinha e Lamine Yamal aparecem como os principais goleadores da equipe no campeonato, cada um com seis gols.
Com outro compromisso pelo Espanhol já no sábado, diante do Sevilla, Flick deve aproveitar o encontro desta quarta para promover mudanças na equipe. Jules Koundé, João Cancelo, Dani Olmo e Karim Adeyemi estão entre os jogadores cotados para ganhar espaço no time titular, enquanto Pedri, Raphinha e Lamine Yamal seguem como referências da formação catalã.
O Racing, de volta à elite espanhola, chega ao Camp Nou ocupando a décima posição, com sete pontos conquistados em cinco rodadas. A equipe de José Alberto López marcou nove gols no período, cinco deles de Yassir Zabiri, uma das revelações deste início de campeonato.
Para enfrentar o líder, José Alberto terá de administrar desfalques. Simon Eriksson e Andrés Martín estão lesionados, enquanto André Almeida cumpre suspensão.
Onde assistir à partida entre Barcelona e Racing Santander?
Barcelona e Racing Santander jogam nesta quarta-feira, 16, às 16h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.
Prováveis escalações:
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Adeyemi. Técnico: Hansi Flick.
Racing Santander: Agirrezabala; Facu, Manu Hernando, Pedro Felipe e Salinas; Íñigo Sainz-Maza, Iván Martín e Maguette; Iker Luque, Íñigo Vicente e Zabiri. Técnico: José Alberto López.
Arbitragem:
- Árbitro: José Luis Munuera Montero;
- Assistentes: Adrián Díaz González e Antonio Martínez Moreno;
- Quarto árbitro: Federico Javier Sáiz Villares;
- VAR: Carlos del Cerro Grande;
- AVAR: Lluís Bestard Servera.