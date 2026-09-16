🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Morre Xaxá, craque da Portuguesa que atuou no Corinthians, São Paulo e Vasco, aos 74 anos

Jogador começou na Portuguesa Santista e passou por vários clubes paulistanos; se dedicou a outras formas do esporte após se aposentar

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 14h07
Homem de meia-idade, sorrindo, com cabelo ralo e camisa polo clara, em frente a uma cerca de arame e um estádio ao fundo, em preto e branco
Atleta foi campeão paulista com a Portuguesa de Desportos (Instagram/@faridsaidmadi/Reprodução)
Continua após publicidade
Morre Xaxá, craque da Portuguesa que atuou no Corinthians, São Paulo e Vasco, aos 74 anos Priorizar nos meus resultados Google

O ex-jogador da Portuguesa Santista Maximiliano Rodrigues Lopes, conhecido como Xaxá, morreu nesta quarta-feira, 16. O ex-ponta foi campeão paulista com a Briosa e passou por clubes como o Corinthians, São Paulo e o Vasco da Gama. Craque dos anos 1970, ele atuou como comentarista esportivo e deu aulas de futebol para jovens dos Estados Unidos após se aposentar. Não foi divulgada a causa de sua morte. 

O anúncio foi feito através do Instagram de Farid Madi (Podemos), prefeito do Guarujá, cidade em que Maximiliano nasceu e viveu parte da vida. Madi deixou uma mensagem de luto na postagem. “Guarujá perde um grande filho, e todos nós perdemos um amigo, uma referência e uma pessoa muito querida”. “Xaxá deixa uma história que jamais será esquecida. Seu nome permanecerá vivo na memória de Guarujá, no coração de Vicente de Carvalho e na lembrança de todos que amam o futebol.”, finalizou.

Maximiliano Rodrigues Lopes nasceu em Guarujá em 27 de dezembro de 1951. Começou sua trajetória em um clube da cidade, o Brasil Atlético, e foi descoberto pela Portuguesa Santista em 1969, aos 17 anos, momento em que passou a jogar pelo clube. Durante sua carreira, passou por times como o Corinthians, São Paulo, Vasco da Gama e começou a trabalhar com a Portuguesa de Desportos. Foi com a Lusa que ele conquistou o campeonato paulista de 1973. Em 1977, também jogou pelo Juventus e Londrina.  

Siga
Continua após a publicidade

Depois da aposentadoria, Xaxá passou a se dedicar a outras causas do futebol. Ele atuou no jornalismo, como comentarista esportivo, e chegou a dar aulas de futebol para jovens nos Estados Unidos. O jogador, segundo comentários do prefeito de Guarujá, também tinha grande amor pelo futebol de várzea, e atuava na cidade por esse formato do esporte. 

Publicidade
TAGS:
Corinthians
Esporte
Guarujá
Morte
Portuguesa
São Paulo
Vasco da Gama
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).