Morre Xaxá, craque da Portuguesa que atuou no Corinthians, São Paulo e Vasco, aos 74 anos

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O ex-ponta Maximiliano Rodrigues Lopes, o Xaxá, campeão paulista com a Portuguesa de Desportos em 1973, faleceu nesta quarta-feira, aos 72 anos. Com passagens por grandes clubes como Corinthians, São Paulo e Vasco, Xaxá também atuou como comentarista esportivo e ensinou futebol nos EUA. A causa da morte não foi divulgada.

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O ex-jogador da Portuguesa Santista Maximiliano Rodrigues Lopes, conhecido como Xaxá, morreu nesta quarta-feira, 16. O ex-ponta foi campeão paulista com a Briosa e passou por clubes como o Corinthians, São Paulo e o Vasco da Gama. Craque dos anos 1970, ele atuou como comentarista esportivo e deu aulas de futebol para jovens dos Estados Unidos após se aposentar. Não foi divulgada a causa de sua morte.

O anúncio foi feito através do Instagram de Farid Madi (Podemos), prefeito do Guarujá, cidade em que Maximiliano nasceu e viveu parte da vida. Madi deixou uma mensagem de luto na postagem. “Guarujá perde um grande filho, e todos nós perdemos um amigo, uma referência e uma pessoa muito querida”. “Xaxá deixa uma história que jamais será esquecida. Seu nome permanecerá vivo na memória de Guarujá, no coração de Vicente de Carvalho e na lembrança de todos que amam o futebol.”, finalizou.

Maximiliano Rodrigues Lopes nasceu em Guarujá em 27 de dezembro de 1951. Começou sua trajetória em um clube da cidade, o Brasil Atlético, e foi descoberto pela Portuguesa Santista em 1969, aos 17 anos, momento em que passou a jogar pelo clube. Durante sua carreira, passou por times como o Corinthians, São Paulo, Vasco da Gama e começou a trabalhar com a Portuguesa de Desportos. Foi com a Lusa que ele conquistou o campeonato paulista de 1973. Em 1977, também jogou pelo Juventus e Londrina.

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Depois da aposentadoria, Xaxá passou a se dedicar a outras causas do futebol. Ele atuou no jornalismo, como comentarista esportivo, e chegou a dar aulas de futebol para jovens nos Estados Unidos. O jogador, segundo comentários do prefeito de Guarujá, também tinha grande amor pelo futebol de várzea, e atuava na cidade por esse formato do esporte.