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Esporte

Botafogo x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 16, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 13h30 | Atualizado em 16 set 2026, 18h33
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que atravessam momentos de instabilidade e se afastar da zona de rebaixamento.

O Botafogo chega ao duelo sem vencer há seis partidas pelo Brasileirão. Com 32 pontos, o time ocupa a 14ª colocação e está quatro pontos acima do Z-4. A sequência negativa levou a diretoria a decidir que Rodrigo Bellão não seguirá como treinador efetivo, embora o interino permaneça no comando da equipe nesta quarta-feira.

Bellão terá mudanças importantes na formação. Ferraresi e Kadir estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Arthur Cabral volta após cumprir suspensão. Arthur Chaves deve ocupar a vaga na defesa ao lado de Lucas Monzón. No ataque, a tendência é que Júnior Santos e Arthur Cabral sejam mantidos entre os titulares.

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A situação do Grêmio também é preocupante. O clube gaúcho vem de duas derrotas consecutivas e está na 16ª posição, com 28 pontos, a mesma pontuação de equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. Os resultados recentes provocaram a saída de Luís Castro, e Luiz Felipe Scolari assume o time interinamente no Nilton Santos. Renato Portaluppi, contratado para uma nova passagem pelo clube, deve assumir a equipe depois da partida.

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Felipão tende a manter a base utilizada nas últimas rodadas. Pavón volta ao time depois de cumprir suspensão diante do Vasco, enquanto Amuzu, que se recupera de problema muscular, não viajou para o Rio de Janeiro. Pedro Gabriel também está fora por suspensão, e Marlon e Dodi permanecem entregues ao departamento médico.

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Onde assistir à partida entre Botafogo e Grêmio?

Botafogo e Grêmio jogam nesta quarta-feira, 16, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Montoro; Lucas Villalba, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Jovane Cabral. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

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Arbitragem:

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP);
  • Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);
  • Quarto árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO);
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).
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