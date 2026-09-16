Botafogo x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Botafogo e Grêmio se enfrentam em jogo crucial do Brasileirão. Ambos vivem instabilidade, lutam contra a zona de rebaixamento e vêm de trocas de comando técnico. Veja os desfalques, prováveis escalações e onde assistir a este confronto de tirar o fôlego pela permanência na elite.

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Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que atravessam momentos de instabilidade e se afastar da zona de rebaixamento.

O Botafogo chega ao duelo sem vencer há seis partidas pelo Brasileirão. Com 32 pontos, o time ocupa a 14ª colocação e está quatro pontos acima do Z-4. A sequência negativa levou a diretoria a decidir que Rodrigo Bellão não seguirá como treinador efetivo, embora o interino permaneça no comando da equipe nesta quarta-feira.

Bellão terá mudanças importantes na formação. Ferraresi e Kadir estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Arthur Cabral volta após cumprir suspensão. Arthur Chaves deve ocupar a vaga na defesa ao lado de Lucas Monzón. No ataque, a tendência é que Júnior Santos e Arthur Cabral sejam mantidos entre os titulares.

A situação do Grêmio também é preocupante. O clube gaúcho vem de duas derrotas consecutivas e está na 16ª posição, com 28 pontos, a mesma pontuação de equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. Os resultados recentes provocaram a saída de Luís Castro, e Luiz Felipe Scolari assume o time interinamente no Nilton Santos. Renato Portaluppi, contratado para uma nova passagem pelo clube, deve assumir a equipe depois da partida.

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Felipão tende a manter a base utilizada nas últimas rodadas. Pavón volta ao time depois de cumprir suspensão diante do Vasco, enquanto Amuzu, que se recupera de problema muscular, não viajou para o Rio de Janeiro. Pedro Gabriel também está fora por suspensão, e Marlon e Dodi permanecem entregues ao departamento médico.

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Onde assistir à partida entre Botafogo e Grêmio?

Botafogo e Grêmio jogam nesta quarta-feira, 16, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Montoro; Lucas Villalba, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Jovane Cabral. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

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Arbitragem:

Árbitra: Edina Alves Batista (SP);

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

Quarto árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO);

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).