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Esporte

Milan x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Italianos recebem os portugueses nesta quarta, 16, pela primeira rodada da fase de liga da Liga Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 12h18
General view of Giuseppe Meazza stadium during the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio on May 24, 2026, in Milano, Italy. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images)
San Siro, em Milão (Mairo Cinquetti/NurPhoto/Getty Images)
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Milan e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 16h (horário de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela primeira rodada da fase de liga da Europa League. O confronto marca a estreia das duas equipes na edição 2026/27 do torneio continental.

O Milan volta às competições europeias depois de terminar a última edição do Campeonato Italiano na quinta colocação e ficar fora da Champions League. Sob o comando de Rúben Amorim, a equipe italiana ainda não perdeu neste início de temporada e vem de empate por 2 a 2 com a Lazio pela Serie A.

Amorim pode fazer mudanças em relação ao time que atuou no fim de semana. Mike Maignan, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic devem permanecer no sistema defensivo, enquanto Gonçalo Ramos aparece como favorito para comandar o ataque. Alphadjo Cissé, de 19 anos, também deve ser mantido entre os titulares.

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O Benfica chega a Milão em bom momento. A equipe comandada por Marco Silva venceu cinco dos primeiros seis jogos no Campeonato Português e retorna à fase de liga da Europa League depois de ter disputado a competição pela última vez na temporada 2023/24.

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Para o duelo em San Siro, Marco Silva deve manter Vangelis Pavlidis como referência no ataque, com Rafa Silva, Gianluca Prestianni e Andreas Schjelderup formando a linha de criação. João Palhinha e Leandro Barreiro são os favoritos para ocupar o meio-campo português.

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Onde assistir à partida entre Milan e Benfica?

Milan e Benfica jogam nesta quarta-feira, 16, às 16h (horário de Brasília), no San Siro, pela primeira rodada da fase de liga da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Prime Video.

Prováveis escalações:

Milan: Maignan; Terracciano, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari e Estupiñán; Hutchinson e Cissé; Gonçalo Ramos. Técnico: Rúben Amorim.

Benfica: Samuel Soares; Banjaqui, Tomás Araújo, Lenglet e Dahl; Leandro Barreiro e Palhinha; Rafa Silva, Prestianni e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Jarred Gillett (Austrália);
  • Assistentes: Neil Davies e Nick Greenhalgh (Inglaterra);
  • Quarto árbitro: Tony Harrington (Inglaterra);
  • VAR: Stuart Attwell (Inglaterra);
  • AVAR: Tomasz Kwiatowski (Polônia).
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