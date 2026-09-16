Milan x Benfica: onde assistir, horário e escalações

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Milan e Benfica se enfrentam pela primeira rodada da fase de liga da Europa League nesta quarta-feira, 16, às 16h (horário de Brasília), no estádio San Siro. As equipes chegam em momentos distintos, com o Milan buscando redenção e o Benfica em boa fase no Campeonato Português. Veja os detalhes, escalações e onde assistir.

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Milan e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 16h (horário de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela primeira rodada da fase de liga da Europa League. O confronto marca a estreia das duas equipes na edição 2026/27 do torneio continental.

O Milan volta às competições europeias depois de terminar a última edição do Campeonato Italiano na quinta colocação e ficar fora da Champions League. Sob o comando de Rúben Amorim, a equipe italiana ainda não perdeu neste início de temporada e vem de empate por 2 a 2 com a Lazio pela Serie A.

Amorim pode fazer mudanças em relação ao time que atuou no fim de semana. Mike Maignan, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic devem permanecer no sistema defensivo, enquanto Gonçalo Ramos aparece como favorito para comandar o ataque. Alphadjo Cissé, de 19 anos, também deve ser mantido entre os titulares.

O Benfica chega a Milão em bom momento. A equipe comandada por Marco Silva venceu cinco dos primeiros seis jogos no Campeonato Português e retorna à fase de liga da Europa League depois de ter disputado a competição pela última vez na temporada 2023/24.

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Para o duelo em San Siro, Marco Silva deve manter Vangelis Pavlidis como referência no ataque, com Rafa Silva, Gianluca Prestianni e Andreas Schjelderup formando a linha de criação. João Palhinha e Leandro Barreiro são os favoritos para ocupar o meio-campo português.

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Onde assistir à partida entre Milan e Benfica?

Milan e Benfica jogam nesta quarta-feira, 16, às 16h (horário de Brasília), no San Siro, pela primeira rodada da fase de liga da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Prime Video.

Prováveis escalações:

Milan: Maignan; Terracciano, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari e Estupiñán; Hutchinson e Cissé; Gonçalo Ramos. Técnico: Rúben Amorim.

Benfica: Samuel Soares; Banjaqui, Tomás Araújo, Lenglet e Dahl; Leandro Barreiro e Palhinha; Rafa Silva, Prestianni e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

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Arbitragem:

Árbitro: Jarred Gillett (Austrália);

Assistentes: Neil Davies e Nick Greenhalgh (Inglaterra);

Quarto árbitro: Tony Harrington (Inglaterra);

VAR: Stuart Attwell (Inglaterra);

AVAR: Tomasz Kwiatowski (Polônia).