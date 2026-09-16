A crítica do presidente da La Liga sobre postura de Vini Jr. e Mbappé em iniciativa sobre crise migratória

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, criticou nesta quarta-feira (16) os jogadores do Real Madrid Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté por não terem vestido de forma protocolar uma camisa em apoio a Ceuta, cidade que está no centro de uma crise migratória.

Os três atletas vestiram parcialmente a camiseta antes da partida contra o Elche na terça-feira, pelo Campeonato Espanhol, de modo que o slogan “Todos somos caballas” (‘Somos todos caballas’, como são chamados os moradores de Ceuta) não apareceu totalmente já que estava dobrado na altura do peito.

O enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, registrou nos dias 30 e 31 de julho uma entrada maciça de dezenas de milhares de imigrantes procedentes do Marrocos.

A maioria retornou ao país africano, mas milhares permaneceram em Ceuta, onde a situação vem se deteriorando, dando lugar a tensões e a manifestações quase diárias da população local, que reivindica um retorno à normalidade.

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“São atos institucionais, são atos de clube, não são atos pessoais em que você tenha que manifestar a sua opinião pessoal”, disse Tebas a vários meios de comunicação, classificando uma “má” atitude dos jogadores.

O dirigente confirmou que a iniciativa desta camiseta, lançada pela associação de empresários da região de Valência, foi autorizada pela competição, ao mesmo tempo em que negou que fosse um tema “de reivindicação política”.

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Tebas recordou que a LaLiga autoriza o ato, mas são os clubes que decidem o que fazer.

A partida de terça-feira foi a terceira na qual esta iniciativa foi colocada em prática, depois do jogo entre Levante e Barcelona, no fim de semana, em que apenas o Levante entrou em campo com a camisa, e do confronto entre Villarreal e Betis, na segunda-feira, em que ambos os times a usaram.

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(Com AFP)