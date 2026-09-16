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Esporte

Vini Jr. faz promessa em meio a má fase no Real Madrid

Atacante brasileiro enfrenta jejum de gols no clube merengue

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h39 | Atualizado em 16 set 2026, 11h17
Jogador de futebol Vinicius Jr, de pele escura e cabelo crespo, vestindo camisa branca com listras pretas nos ombros, cobrindo a boca com a gola da camisa, com expressão séria, em campo de futebol
 (Divulgação/Real Madrid/VEJA.com)
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Vini Jr. faz promessa em meio a má fase no Real Madrid Priorizar nos meus resultados Google

Há cinco jogos sem marcar pelo Real Madrid, o atacante brasileiro Vini Jr. desabafou nas redes sociais sobre a má fase no clube, e fez uma promessa para a torcida merengue: “Os gols vão voltar. Não posso falhar tanto. Domingo tem mais”, escreveu ele no Instagram.

A cobrança pessoal pela quebra do jejum veio depois da vitória por 3 a 2 sobre o Elche pelo campeonato espanhol, com gols de Mbappé, Carlos Espi e um contra de Matias Dituro. O brasileiro teve chances de marcar, mas não conseguiu acertar o alvo.

Nos sete jogos da atual temporada, Vini Jr. tem apenas um gol pelo Real Madrid e três assistências. A última vez em que o atacante balançou as redes pelo clube foi no dia 26 de agosto, na goleada de 4 a 0 sobre o Real Sociedad.

Jogadores de futebol do Real Madrid, vestindo uniformes escuros, se abraçam em campo, formando um círculo. O jogador com a camisa 14, Tchouameni, está de costas, e o com a camisa 4, Huijsen, está parcialmente visível. O texto superior diz: Os gols vão voltar... não posso falhar tantas. Domingo tem mais! ¡HALAMADRID!
Desabafo: Vini Jr. prometeu voltar a marcar pelo Real Madrid em meio a jejum (vinijr/Instagram)
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TAGS:
Esporte
Futebol
Real Madrid
Vinícius Junior
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