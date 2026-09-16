Vini Jr. faz promessa em meio a má fase no Real Madrid
Atacante brasileiro enfrenta jejum de gols no clube merengue
Há cinco jogos sem marcar pelo Real Madrid, o atacante brasileiro Vini Jr. desabafou nas redes sociais sobre a má fase no clube, e fez uma promessa para a torcida merengue: “Os gols vão voltar. Não posso falhar tanto. Domingo tem mais”, escreveu ele no Instagram.
A cobrança pessoal pela quebra do jejum veio depois da vitória por 3 a 2 sobre o Elche pelo campeonato espanhol, com gols de Mbappé, Carlos Espi e um contra de Matias Dituro. O brasileiro teve chances de marcar, mas não conseguiu acertar o alvo.
Nos sete jogos da atual temporada, Vini Jr. tem apenas um gol pelo Real Madrid e três assistências. A última vez em que o atacante balançou as redes pelo clube foi no dia 26 de agosto, na goleada de 4 a 0 sobre o Real Sociedad.