O que explica a redução de 10 meses na pena de Robinho, condenado por estupro

Condenado a nove anos de prisão por estupro, o ex-jogador Robinho conseguiu uma redução de pena de 301 dias no ultimo ano, o equivalente a dez meses a menos de punição.

A soma deu-se através de três ações concedidas pela justiça nos últimos onze meses. Com isso, foram 69 dias abatidos em outubro do ano passado, 160 em janeiro deste ano e 72 na última sexta-feira, totalizando 301 dias.

No Brasil, a redução de pena está prevista no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Segundo as normas vigentes, a cada três dias trabalhados ou 12 horas de estudo (divididas em pelo menos 3 dias), o condenado reduz em um dia a sua pena. Também é permitida a redução de quatro dias a cada obra literária lida, mediante apresentação de resenha avaliada pela justiça.

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No caso de Robinho, as remissões estão ligadas à conclusão do ensino médio, e a uma série de cursos e trabalhos realizados na prisão. Na última redução, os dias foram abatidos por trabalho, qualificação profissional pelo Senai, estudos no sistema de Educação de Jovens e Adultos e leituras de obras literárias como Tristão e Isolda e Capitães da Areia.

Condenação por estupro

O ex-jogador da seleção brasileira e seu amigo Ricardo Falco foram condenados em 2022 a nove anos de prisão por violência sexual em grupo cometida contra uma mulher albanesa numa boate em Milão, em 2013. Não restam mais recursos – ou seja, a sentença é definitiva.

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A justiça italiana pediu a extradição do jogador, mas a Constituição brasileira veda essa possibilidade. Alternativamente, solicitaram o cumprimento da pena no Brasil, o que foi acatado pela justiça brasileira. Ele foi preso em março de 2024 e, atualmente, cumpre pena no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo.

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Relembre o caso

Na noite de 21 de janeiro de 2013, Robinho estava com a esposa e um grupo de amigos brasileiros no Sio Café, uma casa noturna de Milão. O então jogador atuava pelo Milan, como atacante.

A certa altura, Robinho levou a mulher para casa e voltou para a noitada. As outras cinco pessoas do grupo, incluindo Ricardo Falco, estavam com a jovem albanesa, que estava na mesma casa comemorando seu aniversário de 23 anos. Fortemente embriagada, ela foi levada para um reservado e estuprada por cada um dos homens.

Em depoimento à polícia italiana, Robinho admitiu a relação, mas negou que tenha havido violência sexual. O processo contra ele e Falco teve início em 2016, com a primeira condenação proferida um ano depois.

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Em 2020, o caso voltou à tona quando gravações da dupla conversando foram interceptadas pela polícia — e divulgadas pelo portal globoesporte.com. Nelas, o ex-jogador ria e dizia que a vítima não deve ter lembrado de nada porque estava totalmente bêbada. Em 2022, a justiça italiana rejeitou o último recurso da defesa e confirmou a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo.