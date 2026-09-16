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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

São Paulo e Real Madrid duelam em torneio sub-20 no Canindé

Torneio Internacional Estrelas de Futebol Feminino reúne Real Madrid, São Paulo, Flamengo e Seleção do Paraguai entre os dias 23 e 26 de setembro

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 17h54 | Atualizado em 16 set 2026, 17h56
Duas fotos lado a lado mostram times de futebol feminino. À esquerda, jogadoras do São Paulo em uniforme branco com listras pretas e vermelhas se abraçam em círculo. À direita, jogadoras do Real Madrid em uniforme branco com listras pretas se cumprimentam no campo. Ambas as cenas transmitem união e esporte
Times sub-20 do São Paulo e Real Madrid se enfrentam no Torneio Estrelas de Futebol Feminino em SP. (Reprodução) (Internet/Reprodução)
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São Paulo e Real Madrid duelam em torneio sub-20 no Canindé Priorizar nos meus resultados Google

O Torneio Internacional Estrelas de Futebol Feminino já tem seus confrontos definidos. A competição sub-20 reunirá Real Madrid, São Paulo, Flamengo e Seleção do Paraguai nos dias 23 e 26 de setembro, no Estádio do Canindé, em São Paulo. A entrada para o público será gratuita, com retiradas de ingressos na plataforma  Total Ticket e transmissão da XSports.

A primeira rodada acontece na próxima quarta-feira (23), com Flamengo e Seleção do Paraguai se enfrentando às 15h30. Depois, às 18h, será a vez de São Paulo e Real Madrid entrarem em campo. Os vencedores avançam para a final, marcada para sábado (26), às 15h30. Na sequência, há a disputa do terceiro lugar.

“Trazer estes clubes para este torneio é uma oportunidade muito boa para essas meninas e para o próprio futebol feminino. A ideia é trazer equipes de peso, criar esse intercâmbio e colocar as atletas em contato com diferentes escolas de formação. E a entrada gratuita ajuda a levar isso para mais gente, principalmente para quem talvez não tivesse a oportunidade de acompanhar um torneio desse de perto”, afirma Anderson Rubinatto, membro organizador do evento.

Intercâmbio na formação

Organizado pelo Projeto Estrelas, o torneio tem como um dos objetivos fortalecer o futebol feminino de base e proporcionar às atletas uma experiência competitiva de alto nível. O projeto atua na formação e no desenvolvimento de jovens entre 9 e 17 anos, por meio de seletivas, treinamentos e encaminhamento para categorias de base de grandes clubes do futebol brasileiro.

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Além dos jogos, a programação terá atividades voltadas ao intercâmbio entre atletas, clubes e profissionais. No dia 24 de setembro, as quatro equipes participarão de clínicas e vivências práticas, com a presença de jogadoras e integrantes das comissões técnicas.

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A programação prevê troca de metodologias e experiências de formação, além da aproximação entre diferentes modelos de desenvolvimento do futebol feminino.

No dia 25, será realizado o Summit Internacional das Estrelas. O encontro reunirá representantes dos clubes e seleções participantes, atletas, profissionais da modalidade, convidados e especialistas para discutir temas relacionados ao futuro da formação no futebol feminino.

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A expectativa é reunir cerca de 100 participantes, entre clubes e profissionais de diferentes países. A proposta é criar um ambiente de troca de experiências internacionais com cases do futebol brasileiro, além de dar espaço para a participação das próprias atletas nas discussões sobre formação, proteção e desenvolvimento da próxima geração do futebol feminino.

Programação

23 de setembro (quarta-feira)

  • 15h30 – Flamengo x Seleção do Paraguai
  • 18h – São Paulo x Real Madrid
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26 de setembro (sábado)

  • 15h30 – Final
  • Em seguida – Disputa de 3º lugar
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Futebol Feminino
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