LDU x Palmeiras na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

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O Palmeiras defende a vantagem de 1 a 0 contra a LDU no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, em Quito. Com desfalques importantes, o time de Abel Ferreira precisa de um empate para avançar. A LDU aposta no mando de campo e na altitude para tentar reverter o placar.

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LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 19h (horário de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O time brasileiro chega ao Equador em vantagem depois de vencer a partida de ida por 1 a 0, em São Paulo.

Com o resultado conquistado no primeiro encontro, o Palmeiras precisa apenas de um empate para garantir a classificação à semifinal. A LDU, por sua vez, necessita vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória equatoriana por um gol leva a disputa para os pênaltis.

O time de Abel Ferreira chega à decisão depois de reencontrar a vitória no Campeonato Brasileiro, com triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo. O treinador, no entanto, terá um desfalque importante na defesa: Gustavo Gómez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Andreas Pereira, que cumpriu suspensão no jogo de ida, volta a ficar à disposição.

A principal dúvida do Palmeiras está justamente na maneira como Abel pretende reorganizar o sistema defensivo. Bruno Fuchs pode entrar ao lado de Murilo e Barboza em uma formação com três zagueiros, enquanto a alternativa é reforçar o meio-campo. Ramón Sosa voltou a treinar após se recuperar de lesão na coxa, e Mauricio também viajou para Quito depois de apresentar uma tendinite no joelho.

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A LDU poupou boa parte de seus titulares no empate por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca, pelo Campeonato Equatoriano. Gustavo Álvarez também precisará mexer na defesa: Gian Franco Allala, titular no primeiro jogo, está suspenso e deve dar lugar a Richard Mina. A equipe equatoriana aposta ainda no fator altitude e na força em Casa Blanca para tentar reverter a vantagem palmeirense.

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Onde assistir à partida entre LDU e Palmeiras?

LDU e Palmeiras jogam nesta quarta-feira, 16, às 19h (horário de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Prováveis escalações:

LDU: Gonzalo Valle; Weigandt, Ricardo Adé, Richard Mina e Segovia (Carabalí); Fernando Cornejo, Jesús Pretell e Lucas Rodríguez; Janner Corozo, Michael Estrada e Yerlin Quiñónez. Técnico: Gustavo Álvarez.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Bruno Fuchs (Lucas Evangelista), Barboza e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

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Arbitragem:

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia);

Assistentes: Alexander Guzmán e Jhon Gallego (Colômbia);

Quarto árbitro: Jhon Ospina (Colômbia);

VAR: David Rodríguez (Colômbia);

AVAR: Keiner Jiménez (Colômbia).