Morre Henrique, ex-zagueiro campeão pelo Vasco, aos 49 anos

O ex-zagueiro Leonardo Henrique Peixoto dos Santos, conhecido no futebol como Henrique, morreu nesta quarta-feira, 16, aos 49 anos, no Rio de Janeiro. O ex-atleta marcou época no Vasco da Gama, onde foi campeão continental, e atuava recentemente como auxiliar técnico do Duque de Caxias. A causa da morte não foi informada pelas equipes ou familiares até a publicação desta nota.

Revelado nas categorias de base e carinhosamente chamado de “Cria da Colina”, o defensor iniciou sua trajetória profissional em 1998 e acumulou duas passagens pelo Vasco (de 1998 a 2001 e de 2003 a 2004). Durante a era mais vitoriosa da história recente do clube, integrou os elencos campeões da Copa Libertadores da América (1998), do Campeonato Brasileiro (2000) e da Copa Mercosul (2000), além de títulos estaduais.

Apesar das conquistas de peso ao lado de grandes nomes do futebol nacional, Henrique teve seu momento de maior identificação com a torcida em 2004. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, marcou de cabeça o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, em São Januário, garantindo a permanência do time na primeira divisão. O lance marcou a história do atleta na Colina, ressaltado pela declaração forte na saída do gramado: “Disseram que o Atlético comprou o champanhe para dar a volta olímpica aqui. Aqui eu duvido dar a volta olímpico. Foi um gol feito com muita raiva”.

Após sua história no clube cruzmaltino, o zagueiro construiu um extenso percurso por diversas equipes do futebol brasileiro e do exterior. No Brasil, vestiu as camisas de Atlético-MG, Fluminense, Goiás, Náutico, Vila Nova, Portuguesa e Madureira, destacando-se no Itumbiara com o título do Campeonato Goiano de 2008. No cenário internacional, atuou por empréstimo pelo Litex Lovech, da Bulgária. Henrique encerrou sua carreira como atleta profissional em 2011, defendendo o America-RJ.

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A morte do ex-jogador gerou profundas manifestações de pesar no meio esportivo. O Vasco da Gama publicou mensagem em suas redes sociais lamentando o falecimento de seu ex-atleta e prestando solidariedade aos familiares e amigos. O Duque de Caxias, onde exercia a função de auxiliar técnico, emitiu nota oficial ressaltando o companheirismo do profissional: “Mais do que um profissional, Henrique foi um amigo, alguém que fazia parte da nossa família e que deixará uma saudade imensa”. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) manifestou condolências e confirmou a realização de um minuto de silêncio nas partidas organizadas pela entidade durante a semana. Informações relativas ao velório e sepultamento não foram divulgadas até a última atualização.

É com o mais profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-zagueiro e #CriaDaColina Henrique, aos 49 anos. Leonardo Henrique Peixoto dos Santos subiu ao profissional do Gigante da Colina em 1998 e integrou o elenco até 2004, participando dos títulos da Libertadores… pic.twitter.com/KMl0pJxJd4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 16, 2026

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