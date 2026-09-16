🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

F1 divulga calendário de 2027 com ‘novidade’ em Interlagos

Categoria contará com 24 corridas em 22 países no próximo ano

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 15h04 | Atualizado em 16 set 2026, 15h16
.
Corrida sprint d GP de São Paulo: dobradinha da McLaren (F1/Twitter)
Continua após publicidade
F1 divulga calendário de 2027 com ‘novidade’ em Interlagos Priorizar nos meus resultados Google

A Formula 1 divulgou nesta quarta-feira, 16, o calendário de corridas de 2027, com 24 provas em 22 países. Entre as novidades, estão o retorno dos GPs de Portugal e Turquia, além da volta da corrida sprint no GP de São Paulo — que não contará com a prova curta neste ano.

Desde que as sprints passaram a fazer parte do calendário, em 2021, Interlagos sediou a prova realizada aos sábados em todas as edições — e foi um dos circuitos em que o formato funcionou melhor, com uma série de ultrapassagens e estratégias decisivas, mesmo com a limitada quantidade de voltas.

Diante disso, a escolha de retirar a prova do circuito em 2026 gerou críticas, já que pistas como a de Miami, criticada pela monotonia, seguiram com a etapa. Agora, a prova está de volta ao GP de São Paulo, ao menos para o próximo ano — a ideia da FIA é fazer um rodízio entre os circuitos.

Além do retorno a Interlagos, a FIA também ampliou o números de sprints de seis para dez. Em 2027, as sedes serão Bahrein, Austrália, Japão, Canadá, Mônaco, Grã-Bretanha, Itália, São Paulo, Catar e Abu Dhabi. Destas, Austrália, Japão, Mônaco e Abu Dhabi contarão com a prova curta pela primeira vez.

Siga
Continua após a publicidade

De acordo com a nota da FIA, desde que a corrida sprint foi introduzido, em 2021, a audiência total dos finais de semana com a prova é 12% maior do que nos fins de semana sem a corrida curta, com impacto também nos ingressos. “82% dos participantes dos fins de semana de sprint afirmam que isso agrega valor ao seu ingresso”, afirma o comunicado.

Confira o calendário completo da F1 em 2027

  1. GP do Bahrein — 12 a 14 de março*
  2. GP da Arábia Saudita — 19 a 21 de março
  3. GP da Austrália — 2 a 4 de abril*
  4. GP do Japão — 9 a 11 de abril*
  5. GP da China — 16 a 18 de abril
  6. GP de Miami — 30 de abril a 2 de maio
  7. GP do Canadá — 21 a 23 de maio*
  8. GP de Mônaco — 4 a 6 de junho*
  9. GP de Portugal — 18 a 20 de junho
  10. GP da Grã-Bretanha — 2 a 4 de julho*
  11. GP da Áustria — 9 a 11 de julho
  12. GP da Bélgica — 23 a 25 de julho
  13. GP da Hungria — 30 de julho a 1º de agosto
  14. GP da Itália — 3 a 5 de setembro*
  15. GP da Espanha — 10 a 12 de setembro
  16. GP do Azerbaijão — 24 a 26 de setembro
  17. GP da Turquia — 1º a 3 de outubro
  18. GP de Singapura — 8 a 10 de outubro
  19. GP dos Estados Unidos — 22 a 24 de outubro
  20. GP do México — 29 a 31 de outubro
  21. GP de São Paulo — 5 a 7 de novembro*
  22. GP de Las Vegas — 18 a 20 de novembro
  23. GP do Catar — 3 a 5 de dezembro*
  24. GP de Abu Dhabi — 10 a 12 de dezembro*
Continua após a publicidade

* Finais de semana com corrida sprint

 

Publicidade
TAGS:
Autódromo de Interlagos
Esporte
F1
Fórmula 1
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).