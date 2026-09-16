F1 divulga calendário de 2027 com ‘novidade’ em Interlagos

A Formula 1 divulgou nesta quarta-feira, 16, o calendário de corridas de 2027, com 24 provas em 22 países. Entre as novidades, estão o retorno dos GPs de Portugal e Turquia, além da volta da corrida sprint no GP de São Paulo — que não contará com a prova curta neste ano.

Desde que as sprints passaram a fazer parte do calendário, em 2021, Interlagos sediou a prova realizada aos sábados em todas as edições — e foi um dos circuitos em que o formato funcionou melhor, com uma série de ultrapassagens e estratégias decisivas, mesmo com a limitada quantidade de voltas.

Diante disso, a escolha de retirar a prova do circuito em 2026 gerou críticas, já que pistas como a de Miami, criticada pela monotonia, seguiram com a etapa. Agora, a prova está de volta ao GP de São Paulo, ao menos para o próximo ano — a ideia da FIA é fazer um rodízio entre os circuitos.

Além do retorno a Interlagos, a FIA também ampliou o números de sprints de seis para dez. Em 2027, as sedes serão Bahrein, Austrália, Japão, Canadá, Mônaco, Grã-Bretanha, Itália, São Paulo, Catar e Abu Dhabi. Destas, Austrália, Japão, Mônaco e Abu Dhabi contarão com a prova curta pela primeira vez.

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De acordo com a nota da FIA, desde que a corrida sprint foi introduzido, em 2021, a audiência total dos finais de semana com a prova é 12% maior do que nos fins de semana sem a corrida curta, com impacto também nos ingressos. “82% dos participantes dos fins de semana de sprint afirmam que isso agrega valor ao seu ingresso”, afirma o comunicado.

Confira o calendário completo da F1 em 2027

GP do Bahrein — 12 a 14 de março* GP da Arábia Saudita — 19 a 21 de março GP da Austrália — 2 a 4 de abril* GP do Japão — 9 a 11 de abril* GP da China — 16 a 18 de abril GP de Miami — 30 de abril a 2 de maio GP do Canadá — 21 a 23 de maio* GP de Mônaco — 4 a 6 de junho* GP de Portugal — 18 a 20 de junho GP da Grã-Bretanha — 2 a 4 de julho* GP da Áustria — 9 a 11 de julho GP da Bélgica — 23 a 25 de julho GP da Hungria — 30 de julho a 1º de agosto GP da Itália — 3 a 5 de setembro* GP da Espanha — 10 a 12 de setembro GP do Azerbaijão — 24 a 26 de setembro GP da Turquia — 1º a 3 de outubro GP de Singapura — 8 a 10 de outubro GP dos Estados Unidos — 22 a 24 de outubro GP do México — 29 a 31 de outubro GP de São Paulo — 5 a 7 de novembro* GP de Las Vegas — 18 a 20 de novembro GP do Catar — 3 a 5 de dezembro* GP de Abu Dhabi — 10 a 12 de dezembro*

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* Finais de semana com corrida sprint