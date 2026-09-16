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Esporte

CBF anuncia corte de atacante para amistosos e substituto de clube brasileiro

João Pedro, do Chelsea, é cortado de convocação para amistosos contra Austrália e Índia

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 13h38
Às vésperas dos amistosos pela seleção, João Pedro vive seca de gols no Chelsea
João Pedro, do Chelsea, foi cortado por lesão ((Harry Murphy - Danehouse/Getty Images)/Getty Images)
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CBF anuncia corte de atacante para amistosos e substituto de clube brasileiro Priorizar nos meus resultados Google

A CBF anunciou nesta quarta, 16, a convocação do atacante Matheus Martinelli para defender a seleção brasileira em amistosos na próxima data Fifa. O atleta do Fluminense substitui João Pedro, do Chelsea, lesionado.

Jogador de futebol com barba, vestindo camisa listrada verde e grená, calção branco e chuteiras azuis, correndo no campo de grama verde com uma bola branca e azul ao lado, em um estádio com placas de publicidade ao fundo
Martinelli, jogador do Fluminense (Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images)

Martinelli é convocado pela primeira vez e se junta a oito jogadores estreantes na seleção principal: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Junior, Breno Bidon e Gabriel Bontempo. Com o jogador do Tricolor das Laranjeiras, a lista de atletas que atuam no futebol brasileiro convocados pelo técnico Carlo Ancelotti chega a onze nomes.

O Brasil disputa dois amistosos contra a Austrália, na casa dos adversários. No dia 25 de setembro, jogam no estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília). No dia 29, enfrenta os donos da casa no estádio Suncorp, em Brisbane, às 7h.

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A delegação então viaja para a Índia para enfrentar a seleção do país asiático pela primeira vez na história. O jogo único será realizado no dia 3 de outubro, às 11h no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Salt Lake), em Calcutá.

Confira a convocação completa: 

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Confira a lista de convocados:

Goleiros

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  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Pedro Morisco (Coritiba)
  • Otávio (Cruzeiro)

Defensores

  • Arthur Dias (Athletico-PR)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair (Nottingham Forest)
  • Marquinhos (PSG)
  • Matheuzinho (Corinthians)
  • Mauro Junior (PSV)
  • Victor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)
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Meiocampistas

  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Douglas Luiz (Juventus)
  • Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes

  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Martinelli (Fluminense) – substitui João Pedro (Chelsea)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vinícius Jr. (Real Madrid)
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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Austrália
Fluminense
Índia
Seleção Brasileira de Futebol
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