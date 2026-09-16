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Esporte

Corinthians x Estudiantes na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Timão recebe os argentinos nesta quarta-feira, 16, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 14h30 | Atualizado em 16 set 2026, 18h33
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Corinthians x Estudiantes na Libertadores: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Corinthians e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O primeiro duelo, disputado em La Plata, terminou empatado por 1 a 1. Assim, quem vencer avança às semifinais, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Corinthians chega pressionado pela sequência de cinco derrotas no Campeonato Brasileiro, cenário que deixou a equipe na 13ª colocação, com 32 pontos. A prioridade, porém, está voltada para a Libertadores: Fernando Diniz poupou quase todos os titulares diante do Flamengo no último domingo e prepara força máxima para o confronto desta quarta.

O treinador seguirá sem Yuri Alberto e também não poderá contar com Raniele, suspenso pela Conmebol. Em compensação, Gustavo Henrique, André Carrillo e Memphis Depay, preservados no fim de semana, voltam a ficar à disposição. André, recuperado de lesão muscular na coxa direita, também foi relacionado e pode aparecer como opção no banco de reservas.

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O Estudiantes adotou estratégia semelhante. A equipe argentina poupou boa parte de seus principais jogadores no Campeonato Argentino e chega a São Paulo depois de vencer o Platense. Campeão da Libertadores quatro vezes, o clube de La Plata tenta voltar às semifinais apostando em nomes experientes como Fernando Muslera, Joaquín Correa e Guido Carrillo.

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Alexander Medina terá ao menos uma alteração em relação ao jogo de ida. Gastón Benedetti recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, abrindo espaço para Eric Meza na lateral esquerda. Lucas Alario e Tiago Palacios também aparecem entre as baixas da equipe argentina por problemas físicos.

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Onde assistir à partida entre Corinthians e Estudiantes?

Corinthians e Estudiantes jogam nesta quarta-feira, 16, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, ge tv e Paramount+

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

Estudiantes: Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, González Pírez e Eric Meza (Tomás Palacios); Lucas Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez e Joaquín Correa; Tobio Burgos e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);
  • Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);
  • Quarto árbitro: Alejandro Velázquez (Venezuela);
  • VAR: Juan Soto (Venezuela).
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TAGS:
Copa Libertadores
Corinthians
Futebol: onde assistir
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