Corinthians x Estudiantes na Libertadores: onde assistir, horário e escalações
Timão recebe os argentinos nesta quarta-feira, 16, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo
Corinthians e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O primeiro duelo, disputado em La Plata, terminou empatado por 1 a 1. Assim, quem vencer avança às semifinais, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
O Corinthians chega pressionado pela sequência de cinco derrotas no Campeonato Brasileiro, cenário que deixou a equipe na 13ª colocação, com 32 pontos. A prioridade, porém, está voltada para a Libertadores: Fernando Diniz poupou quase todos os titulares diante do Flamengo no último domingo e prepara força máxima para o confronto desta quarta.
O treinador seguirá sem Yuri Alberto e também não poderá contar com Raniele, suspenso pela Conmebol. Em compensação, Gustavo Henrique, André Carrillo e Memphis Depay, preservados no fim de semana, voltam a ficar à disposição. André, recuperado de lesão muscular na coxa direita, também foi relacionado e pode aparecer como opção no banco de reservas.
O Estudiantes adotou estratégia semelhante. A equipe argentina poupou boa parte de seus principais jogadores no Campeonato Argentino e chega a São Paulo depois de vencer o Platense. Campeão da Libertadores quatro vezes, o clube de La Plata tenta voltar às semifinais apostando em nomes experientes como Fernando Muslera, Joaquín Correa e Guido Carrillo.
Alexander Medina terá ao menos uma alteração em relação ao jogo de ida. Gastón Benedetti recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, abrindo espaço para Eric Meza na lateral esquerda. Lucas Alario e Tiago Palacios também aparecem entre as baixas da equipe argentina por problemas físicos.
Onde assistir à partida entre Corinthians e Estudiantes?
Corinthians e Estudiantes jogam nesta quarta-feira, 16, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, ge tv e Paramount+.
Prováveis escalações:
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.
Estudiantes: Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, González Pírez e Eric Meza (Tomás Palacios); Lucas Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez e Joaquín Correa; Tobio Burgos e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.
Arbitragem:
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);
- Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);
- Quarto árbitro: Alejandro Velázquez (Venezuela);
- VAR: Juan Soto (Venezuela).