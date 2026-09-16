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Esporte

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta, 16, pela volta das quartas da Sul-Americana; Peixe venceu a ida por 2 a 0. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 13h00 | Atualizado em 16 set 2026, 18h32
BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 22: A general view of the stadium prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Atletico Mineiro v River Plate at Arena MRV on October 22, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Gilson Lobo/Getty Images)
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Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe chega ao confronto em vantagem depois de vencer a partida de ida por 2 a 0, na Vila Belmiro.

O cenário obriga o Atlético-MG a assumir os riscos da partida. O time mineiro precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente às semifinais. Uma vitória atleticana por dois gols leva a decisão para os pênaltis. Apesar da derrota no primeiro encontro, o Galo chega fortalecido pelo triunfo por 3 a 1 sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro e tem apenas uma derrota como mandante em 24 partidas disputadas em 2026.

O técnico Eduardo Domínguez prometeu utilizar força máxima na tentativa de reverter a desvantagem. Renan Lodi e Maycon, poupados no fim de semana, devem retornar à equipe titular. A principal indefinição está no meio-campo, onde Kevin Castaño e Alan Franco disputam uma posição. Na defesa, Vitão e Vitor Hugo aparecem à frente de Lyanco na briga pelas vagas.

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O Santos, por outro lado, entra em campo podendo administrar o resultado. O time comandado por Cuca está invicto há cinco partidas, com quatro vitórias e um empate, e venceu o Cruzeiro em seu último compromisso pelo Brasileirão. Fora de casa, o Peixe também apresenta bom desempenho no segundo semestre, com cinco vitórias em oito jogos.

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Cuca terá novamente Rony à disposição depois de o atacante cumprir suspensão no jogo de ida. Lucas Veríssimo, recuperado de dores no tornozelo direito, viajou para Belo Horizonte, mas a tendência é que comece no banco. Neymar continua fora por causa de uma lesão na coxa direita, assim como Barreal.

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Onde assistir à partida entre Atlético-MG e Santos?

Atlético-MG e Santos jogam nesta quarta-feira, 16, às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño (Alan Franco), Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Rony e Gabigol. Técnico: Cuca.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina);
  • Assistentes: Juan Belatti e Maximiliano del Yesso (Argentina);
  • Quarto árbitro: Sebastián Zunino (Argentina);
  • VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina).
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