Arsenal x Chelsea: como assistir à final da Copa da Inglaterra

Arsenal e Chelsea se enfrentam neste sábado, 1º de agosto, às 13h30 (de Brasília), pela final da Copa da Inglaterra, a FA Cup. O clássico londrino será transmitido com exclusividade pela plataforma de streaming DAZN.

Clique aqui para acessar o DAZN e assistir à decisão

O Chelsea chega em melhor momento, depois de ter conquistado o quarto lugar no Campeonato Inglês e consequente vaga na próxima Liga dos Campeões. Na semifinal da Copa da Liga, o time azul eliminou o Manchester United, com uma vitória por 3 a 1. Para a final, o técnico Frank Lampard poderá ter no banco de reservas N’Golo Kante que voltou aos treinos. O brasileiro Willian, que deve deixar o clube ao final a temporada, é dúvida.

Continua após a publicidade

O Arsenal também chega ao jogo em alta, apesar de ter terminado apenas na oitava posição da Premier League, fora das competições europeias. O time subiu de rendimento nos últimos jogos sob o comando do espanhol Mikel Arteta, que buscará seu primeiro troféu como treinador. O zagueiro brasileiro David Luiz, ex-Chelsea, é uma das atrações do clássico.

Provável escalações:

Arsenal: Martínez; Holding, David Luiz, Tierney; Bellerín, Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Aubameyang; Lacazette. Técnico: Mikel Arteta

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Pulisic. Técnico: Frank Lampard