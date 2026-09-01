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Esporte

Atlético-MG x Cruzeiro na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Rivais mineiros decidem nesta terça-feira, 1º, uma vaga nas semifinais após empate na ida. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 12h00 | Atualizado em 1 set 2026, 20h49
BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 22: A general view of the stadium prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Atletico Mineiro v River Plate at Arena MRV on October 22, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Gilson Lobo/Getty Images)
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Atlético-MG e Cruzeiro voltam a se encontrar nesta terça-feira, 1º, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, no Mineirão, as equipes empataram por 1 a 1. Quem vencer na Arena MRV avança às semifinais, enquanto um novo empate, independentemente do placar, leva a definição da vaga para os pênaltis.

O Galo atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe comandada por Eduardo Domínguez está invicta há 13 partidas e chega descansada para o clássico depois de utilizar uma formação alternativa na vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A principal dúvida está no gol: Everson sofreu um trauma no pé esquerdo e pode novamente dar lugar a Gabriel Delfim. Ruan Tressoldi, que passou pelo protocolo de concussão após o jogo de ida, também é dúvida, embora exista expectativa de que fique à disposição.

Do outro lado, o Cruzeiro poupou grande parte de seus titulares na derrota por 3 a 1 para o Vasco no fim de semana e chega à Arena MRV com sua formação principal à disposição. Kaio Jorge poderá atuar depois de receber apenas uma advertência do STJD pelo lance envolvendo Ruan Tressoldi no primeiro clássico. Artur Jorge ainda avalia uma possível mudança no meio-campo, com Matheus Henrique concorrendo com Wesley por uma vaga entre os titulares.

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Onde assistir a partida entre Atlético-MG e Cruzeiro hoje?

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste terça, 1º, às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson); Alan Franco, Ruan Tressoldi (Vitão), Vitor Hugo e Lodi; Castaño, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

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Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley (Matheus Henrique) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem:

  • Árbitro: Raphael Claus (SP);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);
  • AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG);
  • AVAR2: Ilbert Estevam da Silva (SP).
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