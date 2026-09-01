Atlético-MG x Cruzeiro na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

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Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira na Arena MRV, no decisivo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, após empate em 1 a 1 na ida. O Galo vive grande fase, invicto há 13 jogos, enquanto a Raposa vem com força máxima. Quem vencer avança; novo empate leva a disputa para os pênaltis. Não perca os detalhes desse clássico emocionante!

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Atlético-MG e Cruzeiro voltam a se encontrar nesta terça-feira, 1º, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, no Mineirão, as equipes empataram por 1 a 1. Quem vencer na Arena MRV avança às semifinais, enquanto um novo empate, independentemente do placar, leva a definição da vaga para os pênaltis.

O Galo atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe comandada por Eduardo Domínguez está invicta há 13 partidas e chega descansada para o clássico depois de utilizar uma formação alternativa na vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A principal dúvida está no gol: Everson sofreu um trauma no pé esquerdo e pode novamente dar lugar a Gabriel Delfim. Ruan Tressoldi, que passou pelo protocolo de concussão após o jogo de ida, também é dúvida, embora exista expectativa de que fique à disposição.

Do outro lado, o Cruzeiro poupou grande parte de seus titulares na derrota por 3 a 1 para o Vasco no fim de semana e chega à Arena MRV com sua formação principal à disposição. Kaio Jorge poderá atuar depois de receber apenas uma advertência do STJD pelo lance envolvendo Ruan Tressoldi no primeiro clássico. Artur Jorge ainda avalia uma possível mudança no meio-campo, com Matheus Henrique concorrendo com Wesley por uma vaga entre os titulares.

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Onde assistir a partida entre Atlético-MG e Cruzeiro hoje?

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste terça, 1º, às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson); Alan Franco, Ruan Tressoldi (Vitão), Vitor Hugo e Lodi; Castaño, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

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Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley (Matheus Henrique) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP);

Raphael Claus (SP); Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR); Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);

Paulo Roberto Alves Junior (PR); VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);

Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP); AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG);

Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG); AVAR2: Ilbert Estevam da Silva (SP).