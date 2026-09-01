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Lancha capota a mais de 300 km/h em evento nos EUA; assista ao vídeo

Cápsula de segurança da embarcação evitou tragédia com os pilotos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 10h45 | Atualizado em 1 set 2026, 12h16
Lancha de corrida branca e vermelha, com a inscrição DIRTY DUCK, acelerando sobre a água, levantando espuma, com uma floresta verde ao fundo
 (Redes Sociais/Reprodução)
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Lancha capota a mais de 300 km/h em evento nos EUA; assista ao vídeo Priorizar nos meus resultados Google

Durante a edição de 2026 do Lake of the Ozarks Shootout, realizada no último sábado, 29 de agosto, no estado do Missouri (EUA), a lancha de corrida “Dirty Duck” sofreu um acidente ao atingir cerca de 340 km/h. O barco capotou no ar após a entrada de ar sob o casco, gerando imagens que viralizaram nas redes sociais. A tripulação, formada por Adam Seraphine (piloto) e Rusty Williams (acelerador), foi resgatada pela equipe de emergência e saiu consciente do local.

O fenômeno aerodinâmico que fez o barco “voar”

Em competições de powerboating, as embarcações do tipo catamarã utilizam o fluxo de ar debaixo da fuselagem para criar sustentação, diminuindo o atrito do casco com a água e permitindo alcançar velocidades extremas. No entanto, quando a velocidade ultrapassa os 300 km/h, qualquer pequena variação no ângulo de ataque ou nas marolas pode transformar essa sustentação em risco.

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O acidente com o Dirty Duck é um exemplo clássico do fenômeno conhecido no meio automobilístico e náutico como blowover. Em frações de segundo, uma massa excessiva de ar entrou debaixo da proa, fazendo com que a frente do barco se erguesse bruscamente. Sem contato com a água, o veículo perdeu o controle, completou uma pirueta no ar e caiu de volta na água, assustando o público presente.

Cápsula de segurança e resgate imediato

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Apesar da violência das imagens, a tecnologia moderna de segurança na engenharia náutica foi crucial para salvar a vida dos ocupantes. Os barcos de alta velocidade atuais são projetados com cápsulas de proteção reforçadas, feitas de fibra de carbono e Kevlar, além de sistemas de cinto de segurança de múltiplos pontos e suprimento de ar emergencial.

Logo após a queda, as equipes de resgate da Missouri State Highway Patrol e socorristas do evento chegaram ao local em questão de segundos. Adam Seraphine e Rusty Williams foram retirados conscientes da embarcação.

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O caso reforça a importância dos rigorosos protocolos de segurança exigidos no Lake of the Ozarks Shootout, considerado o maior evento de lanchas de corrida não homologado do mundo.

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TAGS:
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