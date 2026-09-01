Lewis Hamilton realiza sonho de criança e restaura Ferrari rara, parada há 30 anos

O heptacampeão Lewis Hamilton publicou uma foto com uma Ferrari F40, famoso carro da marca italiana, e revelou ter realizado um “sonho de criança” ao comprar e restaurar o superesportivo com valor que gira em torno de 4 milhões de dólares (20,75 milhões de reais, na atual cotação).

“Meu próprio F40. Este é o carro dos meus sonhos e sempre foi desde que me lembro. Quando criança, sonhava em ter um. Quando entrei na Ferrari no ano passado, fiz questão de ter um comigo no meu primeiro dia em Maranello. Isso é o quanto ele significa para mim”, afirmou.