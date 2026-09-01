Lewis Hamilton realiza sonho de criança e restaura Ferrari rara, parada há 30 anos
Carro é avaliado em cerca de 20 milhões de reais
O heptacampeão Lewis Hamilton publicou uma foto com uma Ferrari F40, famoso carro da marca italiana, e revelou ter realizado um “sonho de criança” ao comprar e restaurar o superesportivo com valor que gira em torno de 4 milhões de dólares (20,75 milhões de reais, na atual cotação).
“Meu próprio F40. Este é o carro dos meus sonhos e sempre foi desde que me lembro. Quando criança, sonhava em ter um. Quando entrei na Ferrari no ano passado, fiz questão de ter um comigo no meu primeiro dia em Maranello. Isso é o quanto ele significa para mim”, afirmou.
Segundo Hamilton, a F40 estava parada em uma garagem e coberta de poeira por mais de 30 anos. Ele explicou que levou o carro para a fábrica da Ferrari em Maranello, onde os engenheiros e mecânicos da marca trabalharam por semanas para consertar o veículo.
A Ferrari F40 é um dos carros mais clássicos da marca. Lançado em 1987, o modelo foi o último a ser pessoalmente aprovado por Enzo Ferrari, fundador da empresa, e foi desenhado para celebrar os 40 anos da Ferrari. O plano inicial da marca era de produzir apenas 400 unidades, mas a alta demanda fez com que 1311 fossem fabricadas no total.
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