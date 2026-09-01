Arthur, lateral brasileiro do Bayer Leverkusen, é emprestado ao Werder Bremen

O lateral-direito brasileiro Arthur, de 23 anos, foi emprestado pelo Bayer Leverkusen ao Werder Bremen até o fim da temporada. O acordo foi anunciado pelo clube alemão nesta terça-feira, 1º.

Na temporada 2025/26, Arthur disputou 31 partidas pelo Bayer Leverkusen, com dois gols e três assistências, somando jogos pela Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões.

O jogador chegou à Europa em 2023, negociado pelo América Mineiro na venda mais cara da história do clube mineiro, após conquistar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 e estrear pela seleção brasileira principal sob o comando do então técnico Ramon Menezes. Pelo Bayer Leverkusen, venceu o título inédito da Bundesliga, além da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

Em declaração ao site oficial do Werder Bremen, Arthur afirmou estar na Alemanha desde 2023 e disse ter “uma compreensão bem profunda sobre a cultura e o futebol” do país. Segundo o atleta, um dos objetivos da mudança é retomar convocações à seleção brasileira por meio de sequência de jogos e boas atuações pelo novo clube.

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O diretor de futebol do Werder Bremen, Peter Niemeyer, disse que Arthur “conhece bem a Bundesliga” e já demonstrou “qualidade no mais alto nível” nas competições em que atuou.

O técnico Daniel Thioune avaliou que a qualidade do jogador deve permitir adaptação rápida à equipe, tornando-o opção imediata para o setor defensivo. Segundo o treinador, a velocidade e a técnica de Arthur também podem contribuir para o jogo ofensivo do time.

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Arthur será o 11º brasileiro a jogar pelo Werder Bremen, clube que já teve em seu elenco nomes como o meio-campista Diego, o zagueiro Naldo e o atacante Aílton Gonçalves.