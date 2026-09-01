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Esporte

CBF divulga datas de Fla-Flu, Derby Paulista, Gre-Nal, Choque-Rei e mais

Brasileirão terá sequência de clássicos da 27ª à 30ª rodada, com partidas marcadas entre setembro e outubro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 10h43
Taça do Campeonato Brasileiro
Troféu do Campeonato Brasileiro (Lívia Villas Boas/CBF)
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CBF divulga datas de Fla-Flu, Derby Paulista, Gre-Nal, Choque-Rei e mais Priorizar nos meus resultados Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as datas e os horários das rodadas 27 a 30 do Campeonato Brasileiro de 2026. As partidas serão disputadas entre 11 de setembro e 12 de outubro.

Coritiba e Athletico-PR abrem a programação na sexta-feira, 11, às 21h, no Couto Pereira. No sábado, Palmeiras e São Paulo disputam o Choque-Rei às 18h30, no Nubank Parque. No domingo, Flamengo e Corinthians se enfrentam às 17h30, no Maracanã.

Na rodada seguinte, o calendário mantém confrontos de peso. Grêmio recebe o Palmeiras no dia 20 de setembro, às 11h, em Porto Alegre, enquanto Corinthians e Fluminense jogam às 16h, na Neo Química Arena. Mais tarde, às 18h30, o Flamengo enfrenta o Bragantino no Maracanã.

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Depois de uma pausa no calendário da competição, a 29ª rodada será disputada em 7 e 8 de outubro e terá outro clássico carioca: Botafogo e Vasco medem forças no Nilton Santos, às 20h30 da quarta-feira. A rodada ainda terá Internacional x Corinthians, Cruzeiro x São Paulo e Santos x Flamengo, aumentando o peso dos confrontos diretos para equipes que brigam em diferentes partes da tabela.

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O ponto alto estará na 30ª rodada. No dia 11 de outubro, três clássicos serão disputados praticamente ao mesmo tempo: Flamengo x Fluminense, Palmeiras x Corinthians e Grêmio x Internacional estão marcados para as 17h30. O domingo ainda terá Atlético-MG x Santos e, mais tarde, Coritiba x Botafogo.

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Todas as partidas da 27ª à 30ª rodada do Brasileirão:

27ª rodada

  • 11/09, 21h00 — Coritiba x Athletico — Couto Pereira
  • 12/09, 16h00 — Atlético-MG x Fluminense — Arena MRV
  • 12/09, 16h00 — Grêmio x Vasco — Arena do Grêmio
  • 12/09, 17h00 — Chapecoense x Internacional — Arena Condá
  • 12/09, 18h30 — Palmeiras x São Paulo — Nubank Parque
  • 12/09, 20h30 — Botafogo x Bragantino — Nilton Santos
  • 12/09, 21h00 — Santos x Cruzeiro — Vila Belmiro
  • 13/09, 16h00 — Mirassol x Vitória — Maião
  • 13/09, 17h30 — Flamengo x Corinthians — Maracanã
  • 14/09, 20h00 — Bahia x Remo — Arena Fonte Nova

28ª rodada

  • 19/09, 16h00 — Atlético-MG x Chapecoense — Arena MRV
  • 19/09, 17h00 — Mirassol x Botafogo — Maião
  • 19/09, 18h30 — Remo x Santos — Mangueirão
  • 19/09, 20h30 — Vasco x Coritiba — São Januário
  • 19/09, 21h00 — São Paulo x Internacional — Morumbis
  • 20/09, 11h00 — Grêmio x Palmeiras — Arena do Grêmio
  • 20/09, 16h00 — Corinthians x Fluminense — Neo Química Arena
  • 20/09, 16h00 — Vitória x Cruzeiro — Barradão
  • 20/09, 18h30 — Flamengo x Bragantino — Maracanã
  • 20/09, 19h30 — Athletico x Bahia — Arena da Baixada

29ª rodada

  • 07/10, 19h30 — Bragantino x Mirassol — Cícero Souza Marques
  • 07/10, 19h30 — Internacional x Corinthians — Beira-Rio
  • 07/10, 19h30 — Remo x Grêmio — Mangueirão
  • 07/10, 20h00 — Vitória x Chapecoense — Barradão
  • 07/10, 20h30 — Botafogo x Vasco — Nilton Santos
  • 07/10, 21h30 — Cruzeiro x São Paulo — Mineirão
  • 08/10, 19h30 — Santos x Flamengo — Vila Belmiro
  • 08/10, 20h00 — Athletico x Atlético-MG — Arena da Baixada
  • 08/10, 21h30 — Fluminense x Coritiba — Maracanã
  • 08/10, 21h30 — Palmeiras x Bahia — Nubank Parque
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30ª rodada

  • 10/10, 17h00 — Vasco x Remo — São Januário
  • 10/10, 21h00 — São Paulo x Vitória — Morumbis
  • 11/10, 16h00 — Atlético-MG x Santos — Arena MRV
  • 11/10, 17h30 — Flamengo x Fluminense — Maracanã
  • 11/10, 17h30 — Palmeiras x Corinthians — Nubank Parque
  • 11/10, 17h30 — Grêmio x Internacional — Arena do Grêmio
  • 11/10, 19h30 — Coritiba x Botafogo — Couto Pereira
  • 11/10, 19h30 — Bahia x Mirassol — Arena Fonte Nova
  • 12/10, 19h30 — Chapecoense x Athletico — Arena Condá
  • 12/10, 21h00 — Bragantino x Cruzeiro — Cícero Souza Marques
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
CBF
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