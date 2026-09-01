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Esporte

Gabriel Jesus assina com Barcelona e se torna sexto reforço do clube catalão

O atleta brasileiro chegou a Barcelona na segunda-feira, 31, para finalizar sua transferência do Arsenal

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 10h20 | Atualizado em 1 set 2026, 10h35
Pessoas assistindo a um evento esportivo. Uma mulher segura uma criança que aponta para frente, enquanto um homem de jaqueta preta e barba olha para o lado. Outro homem de óculos e terno mexe no celular.
Gabriel Jesus assiste Barcelona e Rayo Valecano no Camp Nou: 'Muito feliz' - (David Ramos/Getty Images)
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Gabriel Jesus assina com Barcelona e se torna sexto reforço do clube catalão Priorizar nos meus resultados Google

Gabriel Jesus assinou contrato com o Barcelona nesta terça-feira, 1º, tornando-se o sexto reforço do clube nesta janela europeia, juntando-se a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, João Cancelo e Dominik Livaković. O atleta brasileiro chegou a Barcelona na segunda-feira, 31, para finalizar sua transferência do Arsenal. O atacante de 29 anos declarou estar “muito feliz” em uma breve conversa com repórteres no aeroporto.

O Barcelona pagará ao Arsenal um valor inicial de 10 milhões de euros por Jesus, com uma fonte informando à ESPN que outros 4 milhões de euros poderão ser pagos dependendo de cláusulas de desempenho. Jesus, que tinha mais um ano de contrato com o Arsenal, deve assinar um vínculo de duas temporadas com os campeões espanhóis.

Jesus esteve no Spotify Camp Nou na noite de segunda-feira para acompanhar a vitória do Barcelona por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano — o terceiro triunfo consecutivo da equipe na LaLiga neste início de temporada.

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Imagem fora do domínio Abril

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, demonstrou entusiasmo com a contratação, afirmando ter ficado surpreso com o surgimento da oportunidade e destacando que o estilo de jogo de Jesus se encaixa no sistema da equipe. Com as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, o Barcelona havia ficado sem um centroavante de ofício e chegou a cogitar não contratar nenhum jogador para a posição.

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No Arsenal, Jesus havia perdido espaço na hierarquia de atacantes, ficando atrás de Kai Havertz e Viktor Gyökeres. No aeroporto, ele comentou as preocupações anteriores com lesões, afirmando que seu joelho estava “perfeito” após uma cirurgia importante realizada anteriormente.

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