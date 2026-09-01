Quito sediará a Libertadores Feminina pela terceira vez

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

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Quito será a cidade-sede da Libertadores Feminina de 2026, que será disputada entre os dias 15 e 31 de outubro no Equador. Esta será a terceira vez que a capital equatoriana receberá a competição. A Conmebol oficializou a escolha na noite desta segunda-feira (31), a 45 dias do início do torneio.

Nesta edição, a competição terá Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras como representantes do Brasil, em um trio que reúne o atual campeão brasileiro, o vice nacional e o terceiro colocado da última edição do Brasileirão Feminino. O Corinthians, atual campeão, e o Palmeiras, campeão em 2022, já conhecem o caminho até o título e o Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores.

A escolha de Quito também coloca a competição novamente em um cenário conhecido pela Libertadores Feminina, já que a capital equatoriana recebeu as edições de 2019 e 2022, além de ter sido uma das cidades utilizadas pela Conmebol na realização de competições femininas de seleções, caso da Copa América de 2025.

Como Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras se classificaram

O Corinthians garantiu a presença na Libertadores Feminina de 2026 como campeão do Brasileirão Feminino de 2025, competição em que conquistou o título nacional diante do Cruzeiro, que terminou como vice campeão e também assegurou uma vaga direta no torneio continental

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Além da conquista brasileira, o Corinthians também havia garantido automaticamente sua presença na Libertadores seguinte por ter conquistado o título continental de 2025, resultado que acabou sendo determinante para a definição da terceira vaga brasileira na edição de 2026.

O Cruzeiro, por sua vez, terminou o Brasileirão Feminino de 2025 na segunda colocação e ficou com uma das vagas destinadas aos finalistas, garantindo uma participação inédita na Libertadores Feminina.

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Já o Palmeiras terminou o Brasileirão na terceira colocação e foi beneficiado pelo título continental conquistado pelo Corinthians, que já tinha sua vaga assegurada para a edição seguinte, fazendo com que o lugar destinado ao Brasil fosse repassado ao clube seguinte mais bem colocado no campeonato nacional.

A classificação das Palestrinas marcou o retorno do Palmeiras à Libertadores Feminina, competição que o clube conquistou pela primeira vez em 2022 e na qual também chegou à decisão em 2023, quando terminou como vice campeão.

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Quito já recebeu outras edições da Libertadores Feminina

A escolha de Quito para a edição de 2026 não é inédita dentro da história da Libertadores Feminina, já que a capital do Equador recebeu anteriormente as edições de 2019 e 2022.

Em 2019, Quito foi sede de toda a competição entre os dias 11 e 28 de outubro, com 16 clubes participantes e o Corinthians terminando como campeão depois de uma campanha que colocou o clube brasileiro pela primeira vez entre os vencedores do torneio realizado na capital equatoriana.

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Três anos depois, a Libertadores Feminina voltou a Quito para a edição de 2022, quando o Palmeiras conquistou o primeiro título continental de sua história ao vencer o Boca Juniors na decisão e levantou a taça justamente na cidade que voltará a receber a competição em 2026.

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Antes disso, Quito também teve papel importante na Copa América Feminina de 2014, quando o Equador recebeu o torneio de seleções e a fase final foi realizada na capital, depois de partidas disputadas em outras cidades equatorianas. Ano passado, a Seleção Brasileira sagrou-se campeã da Copa América na capital equatoriana.

Histórico de cidades-sedes por edição

2009: Guarujá, Santos e São Paulo (Brasil)

2010: Barueri (Brasil)

2011: São José dos Campos (Brasil)

2012: Caruaru, Recife e Vitória de Santo Antão (Brasil)

2013: Foz do Iguaçu (Brasil)

2014: São José dos Campos (Brasil)

2015: Medellín (Colômbia)

2016: Maldonado e Montevideo (Uruguai)

2017: Asunção (Paraguai)

2018: Manaus (Brasil)

2019: Quito (Equador)

2020 (disputada em 2021): Morón e Buenos Aires (Argentina)

2021: Asunção (Paraguai)

2022: Quito e Guayaquil (Equador)

2023: Cali e Bogota (Colômbia)

2024: Asunção e Ypané (Paraguai)

2025: Buenos Aires (Argentina)

2026: Quito (Equador)