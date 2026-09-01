Única brasileira no Mundial de skimboard faz rifa e trabalha em quiosque
Julia Dias é natural de Ubatuba, no litoral de São Paulo
Natural de Ubatuba, no litoral de São Paulo, Julia Dias, 23, é a única brasileira a competir na categoria feminina do skimboard e a primeira mulher do país a conquistar o título em etapas do Circuito Mundial. A atleta está na disputa pela liderança do ranking e pelo título da temporada. Entre os treinamentos para o Mundial, Julia dá continuidade na escolinha da família, que ensina o esporte para as crianças da região em um projeto social. Sem um patrocínio, ela ainda trabalha no quiosque da família para conseguir uma renda extra.
“Estar no Mundial é um custo muito alto, então já fiz rifa, como muitos atletas brasileiros, pedi apoio em comércio da região. Para alguns, não é uma coisa visivelmente bonita estar pedindo dinheiro para outras pessoas na internet, mas para outros atletas é a única maneira de estar presente nas competições e representar não só a sua cidade como o seu país. Torcemos para que no futuro a gente consiga mais apoio para essa modalidade que vem crescendo tanto e que as marcas acreditem, não só em mim, mas como em vários outros atletas que vem crescendo por aí”, disse em entrevista ao Globo Esporte.