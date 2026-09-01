Com Enzo Fernández e brasileiros, confira lista de maiores vendas na janela de transferências

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A janela de transferências europeia agitou o mercado com valores recordes, consolidando o domínio da Premier League. Três das transações mais caras entraram para o top 10 histórico. O Manchester City foi protagonista, renovando seu elenco, e a saída de Enzo Fernández do Chelsea para o City se destacou como a mais cara da janela. Brasileiros também estão na lista de vendas expressivas.

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As janelas de transferências das principais ligas europeias se encerraram nesta terça, 1. Depois de um verão com de Copa do Mundo, os clubes investiram pesado em reforços para a próxima temporada. As três transferências mais caras da janela entraram para o top 10 de maiores da história e foram realizadas entre clubes da Premier League.

O principal comprador nesta janela foi o Manchester City. Ao fim da temporada passada, o time se despediu de nomes importantes do elenco, como Rodri e Bernardo Silva, que foram defender Real Madrid e Barcelona, respectivamente, além do técnico Pep Guardiola, que deixou o cargo após uma década. A equipe, agora sob comando de Enzo Maresca, passou por uma renovação, principalmente no meio campo, com a chegada de Enzo Fernández, Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi que juntos custaram 375 milhões de euros (2,2 bilhões de reais) aos Citizens.

Enzo Fernández se tornou a transferência mais cara da Premier League pelo valor de 125 milhões de libras (870 milhões de reais) na sua saída do Chelsea para o Manchester City. O argentino de 25 anos se junta ao sueco Alexander Isak, que na última temporada deixou o Newcastle e passou a defender o Liverpool pelo mesmo valor. Ambos ocupam a quarta posição de jogadores mais caros da história, atrás apenas de Neymar, Mbappé e Dembélé.

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Completam o top 3 da atual janela de transferências, Morgan Rogers, que trocou o Aston Villa pelo Chelsea por 138 milhões de euros (824 milhões de reais), e seu companheiro de seleção inglesa, Elliot Anderson, que saiu do Nottingham Forest para defender o Manchester City por 135 milhões de euros (806 milhões de reais).

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A única transferência no top 10 que não envolve um clube do campeonato inglês foi a compra do jovem Yan Diomande. O Real Madrid pagou 125 milhões de euros pelo marfinense de 19 anos, vindo do RB Leipzig, da Alemanha.

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Dois brasileiros estão na lista de vendas mais caras desta janela de transferências, ambas também realizadas entre clubes ingleses. Bruno Guimarães, líder em assistências pela seleção brasileira na Copa do Mundo, deixou o Newcastle para defender o atual campeão da Premier League, o Arsenal. Sávio, que deixou de usar o apelido Savinho, trocou o Manchester City pelo Tottenham.

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Confira 10 transferências mais caras desta janela:

Enzo Fernández (Chelsea para Manchester City) – 145 milhões de euros Morgan Rogers (Aston Villa para Chelsea) – 138 milhões de euros Elliot Anderson (Nottingham Forest para Manchester City) – 135 milhões de euros Bradley Barcola (PSG para Liverpool) – 125 milhões de euros Yan Diomande (RB Leipzig para Real Madrid) – 125 milhões de euros Sandro Tonali (Newcastle para Tottenham)- 108 milhões de euros Mateus Fernandes (West Ham para Tottenham) – 99 milhões de euros Ayyoub Bouaddi (Lille para Manchester City) – 95 milhões de euros Sávio (Manchester City para Tottenham) – 87,7 milhões de euros Bruno Guimarães (Newcastle para Arsenal) – 87,5 milhões de euros