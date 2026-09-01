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Esporte

Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV: quem venceu mais clássicos no estádio

Rivais já fizeram sete partidas na casa atleticana desde 2023

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 10h39
BELO HORIZONTE, BRAZIL - NOVEMBER 10: Aerial view of Arena MRV Stadium before the Copa Do Brasil Final Second Leg match between Atletico Mineiro and Flamengo on November 10, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Pedro Vilela/Getty Images)
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Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV: quem venceu mais clássicos no estádio Priorizar nos meus resultados Google

Atlético Mineiro e Cruzeiro voltam a se encontrar nesta terça-feira, 1º de setembro, às 21h, na Arena MRV, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Dentro de campo, o cenário é de equilíbrio depois do empate por 1 a 1 na partida de ida.

O duelo será o oitavo clássico disputado no estádio do Galo desde sua inauguração. Até aqui, quem leva vantagem dentro da nova casa atleticana é justamente o visitante: o Cruzeiro.

Nos sete clássicos já realizados na Arena MRV, a Raposa conquistou três vitórias, o Atlético venceu duas vezes e outros dois jogos terminaram empatados. Assim, uma vitória atleticana nesta terça-feira deixaria o retrospecto igualado no número de vitórias.

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Todos os Atlético-MG x Cruzeiro disputados na Arena MRV:

22/10/2023 — Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro — Brasileirão
O primeiro clássico da história da Arena MRV terminou com festa cruzeirense. A partida caminhava para o empate quando Jemerson, ao tentar cortar um cruzamento de William, marcou contra no fim do segundo tempo. O Cruzeiro tornou-se, assim, o primeiro dos rivais a vencer um clássico no novo estádio alvinegro.

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03/02/2024 — Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro — Campeonato Mineiro
No segundo clássico realizado no local, a Raposa repetiu a dose. Zé Ivaldo e João Pedro marcaram os gols da vitória por 2 a 0, ampliando o início perfeito do Cruzeiro na casa do adversário.

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30/03/2024 — Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro — Campeonato Mineiro, final
O terceiro encontro produziu o primeiro empate. O Atlético abriu 2 a 0, com Bruno Fuchs e Hulk, mas viu o Cruzeiro reagir: Jemerson voltou a marcar contra e Dinenno deixou tudo igual. O resultado ocorreu no jogo de ida da decisão estadual.

20/04/2024 — Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro — Brasileirão
Foi somente no quarto clássico da Arena MRV que o Galo conseguiu derrotar o maior rival no estádio. E fez isso de maneira contundente: 3 a 0, com gols de Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana. Até hoje, é a maior vitória de qualquer um dos dois no clássico disputado na Arena.

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27/08/2025 — Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro — Copa do Brasil
Mais de um ano depois, o clássico retornou à Arena MRV em mata-mata nacional. O Cruzeiro venceu por 2 a 0, com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

15/10/2025 — Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro — Brasileirão
O segundo clássico de 2025 na Arena terminou empatado. Tressoldi marcou para um lado e Matheus Pereira para o outro, mantendo a vantagem cruzeirense no retrospecto do estádio.

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25/01/2026 — Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro — Campeonato Mineiro
O encontro mais recente terminou com virada atleticana. Kaio Jorge colocou o Cruzeiro na frente, mas Bernard empatou no segundo tempo e Hulk marcou o gol que garantiu a vitória por 2 a 1.

Quem venceu mais na Arena MRV?

  • Cruzeiro: 3 vitórias
  • Atlético-MG: 2 vitórias
  • Empates: 2
  • Total: 7 jogos
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TAGS:
Atlético MG
EC Cruzeiro
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