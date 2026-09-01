Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV: quem venceu mais clássicos no estádio

Atlético Mineiro e Cruzeiro voltam a se encontrar nesta terça-feira, 1º de setembro, às 21h, na Arena MRV, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Dentro de campo, o cenário é de equilíbrio depois do empate por 1 a 1 na partida de ida.

O duelo será o oitavo clássico disputado no estádio do Galo desde sua inauguração. Até aqui, quem leva vantagem dentro da nova casa atleticana é justamente o visitante: o Cruzeiro.

Nos sete clássicos já realizados na Arena MRV, a Raposa conquistou três vitórias, o Atlético venceu duas vezes e outros dois jogos terminaram empatados. Assim, uma vitória atleticana nesta terça-feira deixaria o retrospecto igualado no número de vitórias.

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Todos os Atlético-MG x Cruzeiro disputados na Arena MRV:

22/10/2023 — Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro — Brasileirão

O primeiro clássico da história da Arena MRV terminou com festa cruzeirense. A partida caminhava para o empate quando Jemerson, ao tentar cortar um cruzamento de William, marcou contra no fim do segundo tempo. O Cruzeiro tornou-se, assim, o primeiro dos rivais a vencer um clássico no novo estádio alvinegro.

03/02/2024 — Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro — Campeonato Mineiro

No segundo clássico realizado no local, a Raposa repetiu a dose. Zé Ivaldo e João Pedro marcaram os gols da vitória por 2 a 0, ampliando o início perfeito do Cruzeiro na casa do adversário.

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30/03/2024 — Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro — Campeonato Mineiro, final

O terceiro encontro produziu o primeiro empate. O Atlético abriu 2 a 0, com Bruno Fuchs e Hulk, mas viu o Cruzeiro reagir: Jemerson voltou a marcar contra e Dinenno deixou tudo igual. O resultado ocorreu no jogo de ida da decisão estadual.

20/04/2024 — Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro — Brasileirão

Foi somente no quarto clássico da Arena MRV que o Galo conseguiu derrotar o maior rival no estádio. E fez isso de maneira contundente: 3 a 0, com gols de Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana. Até hoje, é a maior vitória de qualquer um dos dois no clássico disputado na Arena.

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27/08/2025 — Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro — Copa do Brasil

Mais de um ano depois, o clássico retornou à Arena MRV em mata-mata nacional. O Cruzeiro venceu por 2 a 0, com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

15/10/2025 — Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro — Brasileirão

O segundo clássico de 2025 na Arena terminou empatado. Tressoldi marcou para um lado e Matheus Pereira para o outro, mantendo a vantagem cruzeirense no retrospecto do estádio.

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25/01/2026 — Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro — Campeonato Mineiro

O encontro mais recente terminou com virada atleticana. Kaio Jorge colocou o Cruzeiro na frente, mas Bernard empatou no segundo tempo e Hulk marcou o gol que garantiu a vitória por 2 a 1.

Quem venceu mais na Arena MRV?

Cruzeiro: 3 vitórias

Atlético-MG: 2 vitórias

Empates: 2

Total: 7 jogos