Tenista fica furiosa e quebra raquete na estreia do US Open; assista

A francesa Lois Boisson, 23, protagonizou um momento de descontrole emocional após a derrota para a americana Emma Navarro, 25, na primeira rodada do US Open. A tenista bateu repetidamente sua raquete contra o chão depois de cumprimentar a adversária ao fim da partida. Nas imagens, Boisson se dirige para o fundo da quadra e desconta a frustração na raquete, que é golpeada contra o chão várias vezes. Emma comemorava a vitória e aparentemente não percebeu a reação da adversária.

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