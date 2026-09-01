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Esporte

Al-Hilal x Al-Ahli: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 1º de setembro, pelo Campeonato Saudita. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 10h38 | Atualizado em 1 set 2026, 13h45
RIYADH, SAUDI ARABIA - MARCH 01: A general view of the inside of the stadium prior to the Saudi Pro League match between Al-Hilal and Al-Ittihad at Kingdom Arena on March 01, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
Kingdom Arena, em Riade (Yasser Bakhsh/Getty Images)
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Al-Hilal x Al-Ahli: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Al-Hilal recebe o Al-Ahli nesta terça-feira, às 15h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, em partida que fecha a 3ª rodada da Saudi Pro League.

Apesar da partida ser válida pela 3ª rodada, ambas as equipes já entraram em campo pela 4ª rodada, que teve seus jogos antecipados. O Al-Hilal venceu o Al-Khaleej em 28 de agosto, enquanto o Al-Ahli enfrentou o Al-Kholood no dia seguinte e foi derrotado por 3 a 1.

A equipe comandada por Simone Inzaghi chega embalada: venceu seus três primeiros compromissos no campeonato e tenta manter os 100% de aproveitamento diante de um rival direto na corrida pelas primeiras posições. 

Siga

O momento do Al-Ahli é menos confortável. Depois de um começo positivo, o time de Marino Pusić perdeu para o Al-Kholood e agora busca uma resposta diante de um adversário que tem apresentado alto poder ofensivo. Ivan Toney aparece como principal referência da equipe de Jidá, enquanto Trincão e Eduard Spertsyan oferecem criatividade atrás do atacante.

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Do outro lado, Rúben Neves e Milinković-Savić comandam um meio-campo que sustenta a intensidade ofensiva do Al-Hilal.

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Onde assistir a partida entre Al-Hilal e Al-Ahli hoje?

Al-Hilal e Al-Ahli se enfrentam nesta terça-feira, 1º, às 15h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, pela 3ª rodada da Saudi Pro League. A partida terá transmissão do BandSports, Xsports, Canal GOAT e Esporte na Band (no YouTube)

Prováveis escalações

Al-Hilal: Bounou; Mahzari, Koulibaly, Alawjami e Theo Hernández; Rúben Neves, Milinković-Savić, Kanno e Mandash; Crysencio Summerville e Mohamed Kade Meïté. Técnico: Simone Inzaghi.

Al-Ahli: Mendy; Hamidou, Demiral, Ibañez e Balobaid; Bondarenko, Atangana e Spertsyan; Trincão, Ivan Toney e Al-Buraikan. Técnico: Marino Pusić.

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Histórico do confronto

Al-Hilal e Al-Ahli disputaram 58 partidas desde 2005, com vantagem do clube de Riade: são 27 vitórias do Al-Hilal, 13 do Al-Ahli e 18 empates.

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Futebol: onde assistir
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