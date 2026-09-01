A razão para Gabriel Jesus ser homenageado por três gigantes europeus

O atacante Gabriel Jesus conseguiu a proeza de ser “homenageado” por três dos clubes mais importantes da Europa: Barcelona, Manchester City e Arsenal. Após ser anunciado oficialmente como nova contratação do clube catalão nesta terça-feira, 1º, o jogador foi destaque nas redes sociais dos espanhóis e também da dupla de ingleses, por onde atuou por anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o Manchester City apontou que “Brasil e o City têm uma história juntos” ao destacar a trajetória de Jesus pela equipe. O camisa 9 se transferiu aos cityzens em 2017, onde atuou sob o comando de Pep Guardiola por seis temporadas antes de se transferir ao Arsenal.

O clube de Londres também agradeceu pelos serviços do jogador nas redes sociais, publicando um vídeo de agradecimento com lances do jogador e uma mensagem: “Sonhos alcançados”. Já o Barcelona, por sua vez, tem feito uma série de publicações com o jogador. Somente nesta terça, já foram 5 postagens, com dois reels que somam 20 milhões de views.

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