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Esporte

A razão para Gabriel Jesus ser homenageado por três gigantes europeus

Jogador foi alvo de postagens de Barcelona, Manchester City e Arsenal

Por Flávio Monteiro 1 set 2026, 15h54 | Atualizado em 2 set 2026, 11h27
Homem negro, com barba e cabelo curto, sorri enquanto segura um microfone azul com o logo do Barcelona em vermelho, vestindo terno preto e camisa branca, em um ambiente escuro
O atacante Gabriel Jesus (FC Barcelona/Divulgação)
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O atacante Gabriel Jesus conseguiu a proeza de ser “homenageado” por três dos clubes mais importantes da Europa: Barcelona, Manchester City e Arsenal. Após ser anunciado oficialmente como nova contratação do clube catalão nesta terça-feira, 1º, o jogador foi destaque nas redes sociais dos espanhóis e também da dupla de ingleses, por onde atuou por anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o Manchester City apontou que “Brasil e o City têm uma história juntos” ao destacar a trajetória de Jesus pela equipe. O camisa 9 se transferiu aos cityzens em 2017, onde atuou sob o comando de Pep Guardiola por seis temporadas antes de se transferir ao Arsenal.

O clube de Londres também agradeceu pelos serviços do jogador nas redes sociais, publicando um vídeo de agradecimento com lances do jogador e uma mensagem: “Sonhos alcançados”. Já o Barcelona, por sua vez, tem feito uma série de publicações com o jogador. Somente nesta terça, já foram 5 postagens, com dois reels que somam 20 milhões de views.

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