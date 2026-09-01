Zagueiro alemão do Real Madrid anuncia aposentadoria da seleção

Ler Resumo





Antonio Rüdiger, o experiente zagueiro de 33 anos, anunciou sua aposentadoria da seleção alemã após 86 jogos, dois meses depois de disputar a Copa do Mundo. A decisão visa abrir caminho para a nova geração, permitindo que ele se concentre integralmente em seu clube, o Real Madrid. Sua passagem pela “Mannschaft” foi marcada por algumas decepções, mas ele guarda boas lembranças e um título da Copa das Confederações.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O zagueiro Antonio Rüdiger anunciou nesta terça-feira (1º) sua aposentadoria da seleção alemã, dois meses depois de ter disputado a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

O jogador de 33 anos publicou uma mensagem nas redes sociais para se despedir da ‘Mannschaft’, pela qual tem 86 jogos.

“Depois de um tempo refletindo, chegou para mim o momento de encerrar minha carreira na seleção e deixar o caminho livre para a geração mais jovem”, escreveu.

Rüdiger estreou pela seleção principal da Alemanha em 2014, um mês antes do título da Copa do Mundo no Brasil, mas não esteve entre os convocados pelo técnico Joachim Löw para disputar o torneio.

Continua após a publicidade

Na época, era jogador do Stuttgart, clube pelo qual ganhou destaque, antes de passar por Roma (2015-2017), Chelsea (2017-2022) e Real Madrid (desde 2022), sua atual equipe.

“Um novo capítulo está começando para mim, estarei totalmente focado no meu clube”, disse o veterano zagueiro.

Continua após a publicidade

O período de Rüdiger na seleção foi marcado por decepções para a Alemanha, principalmente em Copas do Mundo, com as eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, e nos 16-avos de final em 2026.

“Apesar de não conseguir grandes títulos nos torneios recentes e de derrotas dolorosas, foi um capítulo especial e incrível para mim, que eu lembrarei para sempre”, afirmou o jogador.

Continua após a publicidade

Seu único troféu pela seleção foi a Copa das Confederações de 2017.

(Com AFP)