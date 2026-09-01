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Esporte

Zagueiro alemão do Real Madrid anuncia aposentadoria da seleção

Antonio Rudiger encerra sua carreira na seleção alemã após 12 anos; defensor conquistou um título pelo seu país

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 15h32
Homem negro com barba preta e cabelo curto, suado, vestindo camisa branca de futebol com listras pretas e coloridas nos ombros, olhando para baixo com expressão séria
Antonio Rudiger defendeu a seleção alemã em três Copas do Mundo (Foto por ALEXANDRA BEIER/AFP)
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O zagueiro Antonio Rüdiger anunciou nesta terça-feira (1º) sua aposentadoria da seleção alemã, dois meses depois de ter disputado a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

O jogador de 33 anos publicou uma mensagem nas redes sociais para se despedir da ‘Mannschaft’, pela qual tem 86 jogos.

“Depois de um tempo refletindo, chegou para mim o momento de encerrar minha carreira na seleção e deixar o caminho livre para a geração mais jovem”, escreveu.

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Rüdiger estreou pela seleção principal da Alemanha em 2014, um mês antes do título da Copa do Mundo no Brasil, mas não esteve entre os convocados pelo técnico Joachim Löw para disputar o torneio.

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Na época, era jogador do Stuttgart, clube pelo qual ganhou destaque, antes de passar por Roma (2015-2017), Chelsea (2017-2022) e Real Madrid (desde 2022), sua atual equipe.

“Um novo capítulo está começando para mim, estarei totalmente focado no meu clube”, disse o veterano zagueiro.

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O período de Rüdiger na seleção foi marcado por decepções para a Alemanha, principalmente em Copas do Mundo, com as eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, e nos 16-avos de final em 2026.

“Apesar de não conseguir grandes títulos nos torneios recentes e de derrotas dolorosas, foi um capítulo especial e incrível para mim, que eu lembrarei para sempre”, afirmou o jogador.

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Seu único troféu pela seleção foi a Copa das Confederações de 2017.

(Com AFP)

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TAGS:
Real Madrid
Seleção de Futebol da Alemanha
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