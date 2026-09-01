Conheça os novos atacantes estrangeiros contratados pelo Flamengo
Rubro-negro anunciou primeiros reforços da janela de transferência
O Flamengo anunciou duas contratações nesta terça, 1, ambos atacantes. Anthony Valencia e Joaquín Freitas chegam ao Rubro-negro depois de temporadas de ascensão nos seus clubes anteriores.
Ambos são os primeiros reforços do Flamengo nesta janela de transferências, que termina no dia 11 de setembro, e devem ter espaço no elenco do técnico Leonardo Jardim com a saída de Gonzalo Plata e Éverton Cebolinha.
Conheça os novos reforços do Flamengo:
Anthony Valencia
Jogador de 23 anos, natural de Guayaquil, no Equador, surgiu no Deportivo Azogues ainda adolescente foi captado pelo Independiente del Valle, em que chegou ao profissional em 2022. No mesmo ano, foi vendido ao belga Royal Antwerp quando completou a maioridade e atuou nas últimas quatro temporadas europeias pelo clube.
Começou nas categorias de base do time da Bélgica por cinco jogos, mas passou ao profissional pelo qual fez 84 participações. Marcou 13 gols, deu sete assistências e participou da conquista de três títulos nacionais pelo Royal Antwerp.
Conviveu com lesões em sua passagem pelo Royal Antwerp, a última delas em março do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior. Recuperado voltou a atuar pelo time em outubro e neste ano foi convocado para defender a seleção do Equador na Copa do Mundo, mas não teve minutos em campo
O Flamengo pagou 5 milhões de euros (30 milhões de reais) por Valencia, com vínculo até 2031. O jogador é o principal candidato a substituir seu compatriota Gonzalo Plata, de saída para o Dínamo, na Rússia, e costuma atuar aberto como ponta-direita, mas também já fez funções pelo meio pela seleção.
Joaquín Freitas
Argentino, natural de San Fernando, começou sua trajetória no futebol no time de segunda divisão Acassuso, pelo qual estreou profissionalmente em 2023, aos 16 anos.
Ainda antes da maioridade foi comprado pelo River Plate para atuar, a princípio no sub-20 do time, mas foi nas categorias de base que ganhou destaque e sua promoção ao profissional. Como centroavante no River Plate II, fez 11 gols e deu três assistências em 34 partidas.
Estreou no elenco profissional com 18 anos, sob comando do então técnico Marcelo Gallardo em fevereiro deste ano.
No futebol de seleções, foi convocado pelo técnico da Argentina, Lionel Scaloni, para os amistosos pré-Copa do Mundo neste ano, mas não integrou o grupo final de convocados para a competição.
A compra do atacante do Flamengo gira em torno de 7 milhões de dólares (36 milhões de reais), segundo o ge. O River Plate afirma que os valores são superiores e chega a 15 milhões de dólares (77 milhões de reais) e 80% dos direitos.