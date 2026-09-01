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Manchester City acerta contratação de Enzo Fernández junto ao Chelsea em negócio recorde

Meio-campista argentino se reúne com o técnico Enzo Maresca e iguala o recorde de transferência do futebol britânico no último dia da janela europeia

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 17h00 | Atualizado em 2 set 2026, 11h36
Jogador de futebol com cabelo curto e tatuagens nos braços, vestindo camisa azul de manga comprida e shorts azuis com o número 8, correndo em campo com torcida desfocada ao fundo
FECHAMENTO - Enzo Fernández: do Chelsea para o rival Manchester City - (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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O Manchester City fechou a contratação do meio-campista argentino Enzo Fernández, de 25 anos, junto ao Chelsea nesta terça-feira, 1º, no encerramento da janela de transferências do futebol europeu. O negócio foi fechado por um pacote de 125 milhões de libras (cerca de 169 milhões de dólares), montante que iguala a maior transferência da história do futebol britânico — marca estabelecida pela ida de Alexander Isak do Newcastle para o Liverpool no ano anterior.

A negociação encerra uma arrastada novela no mercado. O Chelsea havia fixado inicialmente o prazo de 14 de agosto para receber propostas pelo valor de 120 milhões de libras. Como o Manchester City não formalizou a oferta dentro do prazo estipulado, a diretoria do clube londrino elevou suas exigências financeiras. Contudo, após tratativas nos últimos dois dias impulsionadas pelo empresário do atleta, Javier Pastore, os clubes alcançaram um acordo definitivo. O campeão mundial de 2022 deixa o Stamford Bridge três anos e meio após ter sido comprado do Benfica por 107 milhões de libras (132,9 milhões de dólares), período no qual marcou 31 gols em 170 partidas.

A transferência atende a um pedido direto de Enzo Maresca, novo treinador do Manchester City, que trabalhou com o meio-campista durante sua passagem pelo Chelsea. A relação de Fernández com o clube de Londres vinha se deteriorando: insatisfeito e com desejo explícito de sair, o jogador chegou a ser vaiado por parte da torcida no Stamford Bridge e acabou afastado dos últimos dois jogos sob o comando do técnico Xabi Alonso.

A chegada do argentino faz parte de uma ampla reformulação do setor de meio-campo do Manchester City, que perdeu peças fundamentais recentemente, como Rodri — negociado com o Barcelona — e Bernardo Silva. Para reestruturar o setor, os comandados de Maresca já haviam investido fortemente nas contratações do britânico Elliot Anderson por 116 milhões de libras (156,8 milhões de dólares) e do jovem Ayyoub Bouaddi por 85 milhões de libras (cerca de 115 milhões dólares).

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Com o acordo finalizado entre os clubes, Enzo Fernández recebeu autorização para realizar os exames médicos antes da assinatura oficial do contrato com a equipe de Manchester. Enquanto isso, a diretoria do Chelsea busca uma reposição rápida no mercado antes do fechamento definitivo da janela, avaliando nomes como Manu Koné, da Roma, e Lamine Camara, do Mônaco.

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