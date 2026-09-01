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Câmara aprova férias escolares facultativas para período de Copa do Mundo Feminina

Texto, que segue para aprovação do Senado, mantém autonomia das escolas públicas e privadas para se adequar ao evento

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 11h01 | Atualizado em 2 set 2026, 11h20
QUITO, ECUADOR - JULY 13: Andressa Freire (C) of Brazil celebrates after scoring the team's second goal during the CONMEBOL Copa America Femenina 2025 match between Brazil and Venezuela at Estadio Gonzalo Pozo Ripalda on July 13, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)
Já classificada, a seleção brasileira feminina enfrenta a Colômbia nesta sexta, 25 (Franklin Jacome/Getty Images)
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A Câmara dos Deputados aprovou, na segunda-feira, 31, o Projeto de Lei 3481/26, que concede autonomia às redes públicas e privadas de ensino para decidirem sobre o reajuste de seus calendários letivos durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. O texto aprovado, formulado como substitutivo do deputado Alex Manente (Cidadania-SP) à proposta da deputada Any Ortiz (PP-RS), flexibiliza norma anterior que impunha a coincidência obrigatória das férias escolares com o campeonato. A nova redação estabelece que as instituições continuem obrigadas a cumprir a carga horária de 200 dias letivos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e segue para apreciação do Senado Federal.

A proposta altera dispositivo da Lei 15.421/2026, sancionada em junho, que reunia compromissos do país para sediar o evento e previa a obrigatoriedade da folga escolar no meio de ano durante a competição. Além das regras de comércio, segurança e vistos, a legislação geral faculta ao governo federal decretar feriado nacional nos dias em que a Seleção Brasileira jogar, enquanto estados, Distrito Federal e municípios mantêm autorização para decretar feriados regionais ou pontos facultativos durante as partidas em seus territórios.

Disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, a Copa do Mundo Feminina será a primeira edição realizada na América do Sul e reunirá 32 seleções. Classificada automaticamente como anfitriã, a seleção brasileira fará sua estreia no dia 24 de junho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na sequência da fase de grupos, o Brasil jogará na Neo Química Arena, em São Paulo, em 29 de junho, e fechará a primeira etapa no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 4 de julho.

O torneio terá jogos distribuídos por oito cidades-sede — Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo —, com a grande final agendada para o Maracanã em 25 de julho. Do ponto de vista econômico, estudo encomendado pela Embratur prevê que a realização do evento movimentará 8,8 bilhões de reais na economia nacional e gerará cerca de 73,7 mil postos de trabalho. Com o envio da matéria ao Senado, o país avança nos ajustes regulatórios e organizacionais para o Mundial.

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