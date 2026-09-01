Câmara aprova férias escolares facultativas para período de Copa do Mundo Feminina

A Câmara dos Deputados aprovou, na segunda-feira, 31, o Projeto de Lei 3481/26, que concede autonomia às redes públicas e privadas de ensino para decidirem sobre o reajuste de seus calendários letivos durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. O texto aprovado, formulado como substitutivo do deputado Alex Manente (Cidadania-SP) à proposta da deputada Any Ortiz (PP-RS), flexibiliza norma anterior que impunha a coincidência obrigatória das férias escolares com o campeonato. A nova redação estabelece que as instituições continuem obrigadas a cumprir a carga horária de 200 dias letivos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e segue para apreciação do Senado Federal.

A proposta altera dispositivo da Lei 15.421/2026, sancionada em junho, que reunia compromissos do país para sediar o evento e previa a obrigatoriedade da folga escolar no meio de ano durante a competição. Além das regras de comércio, segurança e vistos, a legislação geral faculta ao governo federal decretar feriado nacional nos dias em que a Seleção Brasileira jogar, enquanto estados, Distrito Federal e municípios mantêm autorização para decretar feriados regionais ou pontos facultativos durante as partidas em seus territórios.

Disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, a Copa do Mundo Feminina será a primeira edição realizada na América do Sul e reunirá 32 seleções. Classificada automaticamente como anfitriã, a seleção brasileira fará sua estreia no dia 24 de junho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na sequência da fase de grupos, o Brasil jogará na Neo Química Arena, em São Paulo, em 29 de junho, e fechará a primeira etapa no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 4 de julho.

O torneio terá jogos distribuídos por oito cidades-sede — Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo —, com a grande final agendada para o Maracanã em 25 de julho. Do ponto de vista econômico, estudo encomendado pela Embratur prevê que a realização do evento movimentará 8,8 bilhões de reais na economia nacional e gerará cerca de 73,7 mil postos de trabalho. Com o envio da matéria ao Senado, o país avança nos ajustes regulatórios e organizacionais para o Mundial.